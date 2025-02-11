Ülke genelinde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava devam ediyor. İstanbul’da da sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası 9 ilçede bugün okullar tatil edildi.

Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliğinden kar yağışı nedeniyle açıklama yapıldı.

Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy , Sultangazi, Beylikdüzü Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinde okullar tatil edildi. Valiliğin açıklamasında "İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar Arnavutköy, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı

İstanbul'un kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu. Kentte etkisini sürdüren kar yağışı sabah saatlerinde trafikte yoğunluğa neden oldu.

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de etkili olan kar, yol kenarları ile park halindeki araçların üstünü beyaza bürüdü. Büyükçekmece'deki Alkent 2000 Mahallesi'nde kar nedeniyle bazı araçlar yokuş çıkmakta zorlandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal mevkileri arasında her iki yönde trafik ağır ilerlerliyor. TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

11 Şubat Salı okul tatili olan il ve ilçeler hangileri?

İşte okulların tatil edildiği o iller...

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Kargı ve Dodurga ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Ortaköy, Mecitözü, Dodurga ilçelerinin tamamında eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kargı ilçesinde ise Güney, Bademce ve Pelitçik köylerinden taşımalı olarak ilçeye gelen öğrenciler, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün izinli sayıldı.

Kahramanmaraş’ta okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

Samsun’da okullar tatil mi?

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.