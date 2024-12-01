K harfiyle başlayan hayvanlar, doğanın sunduğu zengin çeşitliliğin küçük bir parçasıdır. Hem bildiğimiz evcil hayvanlar hem de egzotik, vahşi yaşamın bir parçası olan birçok hayvan türü bu kategoriye girer. K harfiyle başlayan hayvan isimleri de oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.

K harfiyle başlayan hayvanlar arasında evcil hayvan olarak beslediğimiz köpek, kedi gibi türlerin yanı sıra, vahşi yaşamın en güçlü avcılarından biri olan kaplan da bulunur. Ayrıca, kuş türlerinden kanarya, karga gibi hayvanlar da bu kategoriye dahildir. K harfiyle başlayan hayvan isimleri sadece bu örneklerle sınırlı değildir, daha birçok ilginç ve farklı hayvan türü bulunmaktadır.