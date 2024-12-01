Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
K harfi ile başlayan hayvanlar

K harfi ile başlayan hayvanlar

15:471/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
K harfiyle başlayan hayvan isimleri
K harfiyle başlayan hayvan isimleri

K harfiyle başlayan hayvan isimleri arasında oldukça ilginç türler bulunmaktadır. Kanguru, yayılma yeteneği ile tanınırken, sivrisinek ise çalışkanlığıyla bilinir. Ayrıca karga, zeki bir kuş türü ve kaplan, vahşi doğada güçlü yırtıcılarından biridir. Kertenkele, sürüngenler arasında dikkat çekerken, kuzu tarım ve hayvancılığın simgesidir. Hayvanlar aleminin bu zengin çeşitliliği, K harfiyle başlayan birçok farklı canlıyı tanımamıza olanak sağlar. İşte K harfi ile başlayan hayvanlar.

K harfiyle başlayan hayvanlar, doğanın sunduğu zengin çeşitliliğin küçük bir parçasıdır. Hem bildiğimiz evcil hayvanlar hem de egzotik, vahşi yaşamın bir parçası olan birçok hayvan türü bu kategoriye girer. K harfiyle başlayan hayvan isimleri de oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir.

K harfiyle başlayan hayvanlar arasında evcil hayvan olarak beslediğimiz köpek, kedi gibi türlerin yanı sıra, vahşi yaşamın en güçlü avcılarından biri olan kaplan da bulunur. Ayrıca, kuş türlerinden kanarya, karga gibi hayvanlar da bu kategoriye dahildir. K harfiyle başlayan hayvan isimleri sadece bu örneklerle sınırlı değildir, daha birçok ilginç ve farklı hayvan türü bulunmaktadır.

K harfi ile başlayan hayvan isimleri

  • Kabarcıklı balık
  • Kabuklu deniz yazılımı (Genel tür)
  • Kangal köpürtücü
  • Kanguru
  • Kanarya
  • Kaplumbağa
  • Kaplan
  • Karabatak
  • Kara kurbağalar
  • Kara leylek
  • Karaca
  • Karınca
  • Kartal
  • Karatavuk
  • Karga
  • Katır
  • Keklik
  • Kirpi
  • Koala
  • Köpek
#K harfiyle başlayan hayvan isimleri
#K harfi ile başlayan hayvanlar
#hayvan isimleri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti