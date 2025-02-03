Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 3 Şubat Kabine kararları...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe’de gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddeleri arasında enflasyonla mücadele, terörle mücadele ve dış politika konuları yer alacak. Kabine toplantısında, Ocak ayı enflasyon verileri doğrultusunda ekonomiye yönelik yeni adımlar ele alınacak. Ayrıca, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar ile Gazze’deki gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.
Yeni Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısı için tarih belli oldu. Kabine toplantısının gündeminde yine birçok konu ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı 15 günde bir toplanıyor. Son toplantı 21 Ocak 2025 tarihinde düzenlenmişti.
Yeni Kabine Toplantısı 3 Şubat 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının saat 16.00'da yapılması bekleniyor.
Kabine Toplantısının sona ermesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine'de ilk gündem başlığının ekonomi olması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kabinede enflasyondaki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak.
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki son operasyonlar ele alınacak. Öte yandan ülke içindeki terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar da masada olacak.
Kabine'nin bir diğer gündem başlığı, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangını faciası olacak.
Yangın ve otel denetimlerine ilişkin atılabilecek adımların toplantıda detaylandırılması bekleniyor.
Öte yandan toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes değerlendirilmesi, Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması için atılacak adımların ele alınması bekleniyor.