Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 3 Şubat Kabine kararları...

Yeni Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de düzenlenen Kabine toplantısı için tarih belli oldu. Kabine toplantısının gündeminde yine birçok konu ele alınacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?