Süper Lig'de 19 takımın yer alması sebebiyle her hafta bir takım bay geçiyor. Ligin 9. hafta maç fikstürünün TFF tarafından açıklanmasının ardından Galatasaray'ın bu hafta yer almaması sonrası Galatasaray 10. hafta maçı kiminle, hangi takımla oynayacak? sorularının yanında Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? soruları da sarı kırmızılı takım taraftarı tarafından merak edilmekte. Galatasaray bu hafta Kayserispor’a konuk olacak.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Ligde 19 takım yer alması nedeniyle her hafta bir takım haftayı pas geçmek durumunda kalıyor. Bu hafta bay geçen takım ise Galatasaray olacak. Galatasaray bir sonraki maçını 15 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile oynayacak.

REKLAM

Kayserispor-Galatasaray maçı saat kaçta?

Kayserispor-Galatasaray maçının başlama saati 20:00.

Kayserispor-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Kayserispor-Galatasaray maçı bein Sport’da canlı yayınlanacak.

Kayserispor Galatasaray maç bilet fiyatları ne kadar?

Süper Lig'in 10. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor- Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.Yukatel Kayserispor Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray maçına yoğun ilgi olması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 150 ile 400 TL arasında değişiyor.

Oynanacak maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Batı Balkon: 400 TL Batı Alt Tribün: 300 TL Batı Üst Tribün: 275 TL Doğu Alt Tribün: 250 TL Doğu Üst Tribün: 200 TL Kuzey Üst Tribün: 150 TL Güney Alt Tribün: 150 TL Misafir Tribün: 195 TL - KAYSERİ

Galatasaray, Kayserspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

REKLAM

Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 ve pas çalışması yapan futbolcular, üç takımlı turnuva oyunlarıyla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.