(ÖZET) Fenerbahçe Karagümrük maç sonucu: 5-4

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karagümrük’ü konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan sarı-lacivertliler, 90 5. dakikada Batshuayi’nin attığı golle 5-4 galip ayrıldı.
Fenerbahçe- Karagümrük maçı özeti
- 7. dakikada sağdan kazanılan korner atışını İrfan Can kullandı. Kafalardan seken topu Viviano yumrukladı ancak meşin yuvarlak İsmail Yüksek’te kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda Viviano gole izin vermedi.
- 9. dakikada İsmail Yüksek’in topuk pasında orta sahada topla buluşan Crespo ceza sahası önüne kadar gelip önünü boşalttı ve uzaktan çok sert vurarak topu ağlara yolladı. 1-0
- 11. dakikada sol kanattan bindiren Caner Erkin bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada Borini savunmadan önce kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.
- 16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Colley, Szalai’den sıyrılıp ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında topla buluşan Borini, Gustavo’dan sıyrılıp çok sert vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1
- 24. dakikada orta sahada topla buluşan Borini, Szalai’den dönerek sıyrıldı ve ceza sahasına giren Kouassi’yi gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Karagümrük öne geçti. 1-2
- 28. dakikada sol kanatta topla buluşan Lincoln, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmadan önceyi kafayı vuran Valencia topu filelere göndermeyi başardı. 2-2
- 45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci bekletmeden arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Valencia’nın kafa vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
- 60. dakikada Crespo’nun ceza sahasına göndermek istediği pasta meşin yuvarlak Caner Erkin’in eline çarptı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
- 62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Valencia geçti. Bu futbolcu topu ve kaleci Viviano’yu farklı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 3-2
- 64. dakikada Kouassi’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Borini, Altay tarafından düşürülünce Hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
- 66. dakikada topun başına geçen Borini, penaltı atışında topu ve kaleci Altay’ı farklı köşelere göndererek, kalecinin solundan fileleri havalandırdı. 3-3
- 68. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Valencia, Pedro’yla paslaşıp şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda Lawrence’ın elle oynadığı gerekçesiyle Hakem Atilla Karaoğlan maçta 3. kez penaltı noktasını gösterdi.
- 73. dakikada kazanılan penaltı sonrasında topun başına bir kez daha Valencia geçti. Ekvadorlu futbolcu ilk penaltıda olduğu gibi yine ters köşeye göndererek topu ağlarla buluşturdu. 4-3
- 83. dakikada Caner Erkin’in uzun taç atışında Caulker kafayla aşırttı. Szalai’nin kafayla uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce bu kez kafayı vuran Burak Kapacak oldu ve topu ağlara yolladı. 4-4
- 90 5. dakikada Atilla Szalai’nin gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Batshuayi ceza sahası içinde düzeltip sert vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi. 5-4
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