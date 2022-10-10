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(ÖZET) Fenerbahçe Karagümrük maç sonucu: 5-4

Spor Toto Süper Lig'in 9’uncu haftasında Fenerbahçe, evinde Karagümrük 5-4 mağlup etti. 9. dakikada Crespo 1-0 yaparken, Penaltı noktasında topla buluşan Borini, Gustavo’dan sıyrılıp çok sert vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1. Borini, Szalai’den dönerek sıyrıldı ve ceza sahasına giren Kouassi’yi gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Karagümrük öne geçti. 1-2. Kafayı vuran Valencia topu filelere göndermeyi başardı. 2-2. Penaltı atışında topun başına Valencia takımını yeniden öne geçirdi 3-2. Gider goller Borini, yeniden Valencia ile Batshuayi’den geldi. Fenerbahçe- Karagümrük maçı özeti, maçtan dakikalar ve goller haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Karagümrük geniş maç özeti izle: 5-4
Fenerbahçe Karagümrük maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karagümrük’ü konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan sarı-lacivertliler, 90 5. dakikada Batshuayi’nin attığı golle 5-4 galip ayrıldı.

Fenerbahçe- Karagümrük maçı özeti

  1. 7. dakikada sağdan kazanılan korner atışını İrfan Can kullandı. Kafalardan seken topu Viviano yumrukladı ancak meşin yuvarlak İsmail Yüksek’te kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda Viviano gole izin vermedi.
  2. 9. dakikada İsmail Yüksek’in topuk pasında orta sahada topla buluşan Crespo ceza sahası önüne kadar gelip önünü boşalttı ve uzaktan çok sert vurarak topu ağlara yolladı. 1-0
  3. 11. dakikada sol kanattan bindiren Caner Erkin bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Bu noktada Borini savunmadan önce kafayı vurdu ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.
  4. 16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Colley, Szalai’den sıyrılıp ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasında topla buluşan Borini, Gustavo’dan sıyrılıp çok sert vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1
  5. 24. dakikada orta sahada topla buluşan Borini, Szalai’den dönerek sıyrıldı ve ceza sahasına giren Kouassi’yi gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda Karagümrük öne geçti. 1-2
  6. 28. dakikada sol kanatta topla buluşan Lincoln, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmadan önceyi kafayı vuran Valencia topu filelere göndermeyi başardı. 2-2
  7. 45. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci bekletmeden arka direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Valencia’nın kafa vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
  8. 60. dakikada Crespo’nun ceza sahasına göndermek istediği pasta meşin yuvarlak Caner Erkin’in eline çarptı ve hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
  9. 62. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Valencia geçti. Bu futbolcu topu ve kaleci Viviano’yu farklı köşelere göndererek takımını yeniden öne geçirdi. 3-2
  10. 64. dakikada Kouassi’nin ara pasıyla ceza sahasına giren Borini, Altay tarafından düşürülünce Hakem Atilla Karaoğlan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
  11. 66. dakikada topun başına geçen Borini, penaltı atışında topu ve kaleci Altay’ı farklı köşelere göndererek, kalecinin solundan fileleri havalandırdı. 3-3
  12. 68. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Valencia, Pedro’yla paslaşıp şutunu çekti. Ancak bu pozisyonda Lawrence’ın elle oynadığı gerekçesiyle Hakem Atilla Karaoğlan maçta 3. kez penaltı noktasını gösterdi.
  13. 73. dakikada kazanılan penaltı sonrasında topun başına bir kez daha Valencia geçti. Ekvadorlu futbolcu ilk penaltıda olduğu gibi yine ters köşeye göndererek topu ağlarla buluşturdu. 4-3
  14. 83. dakikada Caner Erkin’in uzun taç atışında Caulker kafayla aşırttı. Szalai’nin kafayla uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce bu kez kafayı vuran Burak Kapacak oldu ve topu ağlara yolladı. 4-4
  15. 90 5. dakikada Atilla Szalai’nin gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Batshuayi ceza sahası içinde düzeltip sert vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi. 5-4

Fenerbahçe-Karagümrük maç özeti izle





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