Kombi Çalışıyor Petekler Isınmıyor Neden?

Kaloriferlerin ısınmamasının nedeni farklı şeylere dayanabilir. Kalorifer ısınmama sebebi aşağıda sıralanmıştır:

• Kazan pompası arızası

• Yetersiz petek bakımı

• Yetersiz kombi pompası

• Kombinin tesisata uygun olmaması

• Tesisat boruları doğru bağlanmamış olması

• Petek içindeki hava olması

• Peteklerde tıkanıklık meydana gelmesi

REKLAM

• Tesisat borularında tıkanıklık olması

Sadece peteğin alt kısmının ısıtılmaması petekte hava olduğunu gösterir. Eğer petekte hava varsa, boşaltılmalıdır. Bunun, sorunu çözme olasılığı çok yüksektir. Eğer çözüm sağlanamazsa, uzman desteğine ihtiyaç vardır.

Kalorifer Peteğinin Havası Nasıl Çıkarılır?

Kalorifer peteklerinin havasını boşaltmak için şu işlemleri sırasıyla yapabilirsiniz:

• İlk olarak, peteği boşaltmak için daha yaygın bir anahtar veya tornavida sağlanmalıdır.

• Isıtıcı göbeğinin sol üst kısmında bulunan Purger vidasını gevşetmek için bir tornavida veya Purger anahtarı kullanılmalıdır.

REKLAM

• Tamamen gevşetmemeye dikkat edilmelidir.

• Gevşetme işlemi sırasında etrafa su sıçrayabileceğinden, su kabı üfleme vidasının altına yerleştirilmelidir.

• Su çıkana kadar petekten tüm hava çıkarmaya çalışılmalıdır.

• Son olarak havalandırma vidasını sıkıca kapatarak işlem tamamlanmalıdır.

Kalorifer Peteklerinin Isısı Nasıl Artırılır?

Peteklerdeki ısıyı yükseltmek için şu yöntemler denenebilir:

• Biriken hava ve kirli su, peteğin ısınmasını engelleyebilir. Peteğin hava tahliyesi işleminden sonra daha iyi ısınırsa bu sorun çözülür. Kalorifer peteğinden hava tahliye edildikten sonra kazana mutlaka temiz su ilave edilmelidir. Kazan içerisinde yeterli su yoksa arızalanmaya başlar.

REKLAM

• Kombi ayarları artırılarak ve gerekli petek reglaj ayarları yapılarak sıcaklık yükseltilebilir.

• Evinizde 5 petek varsa ve daha iyi ısınmak istiyorsanız şunları yapabilirsiniz: Isı dağılımı açısından en az 2 petek çalıştırmanız daha faydalıdır. Tek bir petek çalışırken, ısıyı yaymak zor olacaktır.

• Daha iyi petek verimi elde etmek için evinize yalıtım malzemeleri ve kılıflar yerleştirmelisiniz. Böylelikle soğuk havanın dışarıdan içeri girmesini engeller ve iç sıcaklıktan yeterli performans alırsınız.

Kalorifer peteklerinin ısısını artırmak için bu yöntemleri denedikten sonra sorununuz çözülmüyorsa profesyonel bir destek alabilirsiniz.

REKLAM

Petek Temizliğinin Yararları Nelerdir?

Kalorifer peteklerini temizlemenin avantajları aşağıda sıralanmıştır:

• İyi ve sağlıklı yapılan tesisat ve boru temizliği bazı alanlarda %30'a varan tasarruf sağlayabilir.

• Kalorifer peteklerinin tıkanmasına neden olan kalıntı ve kireci temizlemek için makine sistemini kullanılması suyun tüm peteklere ulaşmasını sağlar.

• Kirli bir petek daha fazla enerji tüketir ve bize daha az ısıtma sağlar. Ancak temiz bir petekler, gereksiz enerji tüketimini önleyebilir ve daha iyi bir ısıtma etkisi sağlayabilir.

REKLAM

• Peteklerin ve tesisatların içi iyice temizleneceğinden daha sağlıklı çalışır ve daha uzun ömürlüdür.

Kombi Çalışırken Petekler Neden Isıtmaz?

Kombi çalışıyorken peteklerin sıcaklık yaymamasının nedeni farklı nedenlerden olabilir. Örneğin kazan 10 saniye yanar ve arızalanır. Aslında kazan bir süre çalışır ancak hemen durur bu teknik bir hatadır, doğal olarak ısıtmaz. Aslında bu durum ateşlemeyle ilgili gibi görünüyor, yani arıza elektronik bir arızadır.

Montaj kurallarına göre her bir kazanın dönüş hattında bir filtre bulunmakta olup, ayrıca kazana girerken bir de filtre bulunmaktadır. Çünkü bu kısım kapalı petek sisteminde uzun yıllardır sirküle edilmiş ancak temizlenmemiştir. Dolaşımdaki su kirlenir ve balçık halinde çamurlu bir su haline gelir. Bu durumda hızlı hareket etmesi gereken su yavaşlayacak ancak petekteki alev uzunluğu sabit olduğu için kaynayacak ve ısınmayacaktır. Kombinasyondaki basınçlı su boşaltılır ve filtre çıkarılıp temizlenirse su akışı normale döner, kombi çalışır.

REKLAM

Ancak yukarıda belirtilen teknik işlem kombi servisi tarafından tamamlanmalıdır. Benzer şekilde, kazandaki su pompası zayıflar ve güç kaybederse, sıcak suyun uzak radyatöre ulaşması zorlaşacak ve radyatörün ısısı düşmeye başlayacaktır. Bu nedenle kombi çalışsa bile kalorifer ısıtmayacaktır.

ÖZGÜN Su Kaçağı Nasıl Tespit Edilir?



