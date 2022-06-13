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Konya'da Kur'an Kursu öğrencilerine muhabbet kuşu sürprizi

Konya'nın Derbent ilçesinde Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere muhabbet kuşu hediye edildi.

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Haber Merkezi AA
Konyada Kuran Kursu öğrencilerine muhabbet kuşu sürprizi
Kur'an Kursu Öğreticisi Mukaddes Torus, kursu tamamlayan tüm öğrencilere muhabbet kuşu hediye etti.

Konya'nın Derbent ilçesinde Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere muhabbet kuşu hediye edildi.

Derbent İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursu kapanış programı, öğrenci velilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında Kur'an Kursu Öğreticisi Mukaddes Torus, kursu tamamlayan tüm öğrencilere muhabbet kuşu hediye etti.

Derbent İlçe Müftüsü Mehmet Salih Uçar, çocukların tablet, telefon ve televizyon ekranıyla çok küçük yaşlarda tanıştığını vurguladı.

Derbent İlçe Müftüsü Mehmet Salih Uçar
Derbent İlçe Müftüsü Mehmet Salih Uçar

Erken yaştan itibaren ekrana maruz kalan çocuklarda dil gelişiminde gecikmeler, öğrenme ve dikkat sorunlarının oluştuğunu dikkat çeken Uçar, ilçe müftülüğü olarak çocuklara söz konusu muhabbet kuşu hediyesinin tercih edilmesinde amaçlarının çocukların ekrandan uzak tutulmasının yanı sıra çocuklara sorumluluk bilincinin kazandırılması olduğunu ifade etti.

Öğretmen Torus da çocuklara sevgi, şefkat ve merhameti tüm canlılara beslenmesi gerektiği bilincini yerleştirme amacıyla bu hediyeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Öğrencilerin son ana kadar verilecek hediyeden haberlerinin olmadığını belirten Torus, hediyeyi gördükleri anda çok mutlu olduklarını ve sevinçten bir an hiç tepki vermediklerini dile getirdi.

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