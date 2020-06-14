62 gün hastanede kalan corona hastasına şok fatura: 1 milyon dolar istediler

Koronavirüs salgını ile birlikte ABD’deki sağlık sisteminin aslında çok da iyi işlemediği gözler önüne serilmişti. Bunu destekleyecek bir olay ABD’nin Seattle kentinde yaşandı. 62 gün boyunca hastanede kalan ve sağlığına kavuşarak uluslararası kamuoyu tarafından “en uzun süre hastanede kalan ve Covid-19’u yenen insan” olmayı başaran 70 yaşındaki Michael Flor, hiç beklemediği bir fatura ile karşı karşıya kaldı.

KORONAVİRÜS Kapı kapı antikor testi

Yerel basına konuşan Flor, “Evde dinlenme sürecindeyim fakat kaldığım hastanenin faturasını görünce kalbim duracak gibi oldu” dedi. Flor’un ilk gördüğü anda, “Yok artık” dediği fatura tam 1 milyon 122 bin 501 bin 4 centlikti. 181 sayfalık faturada doktorların Flor’u sağlığına kavuşturmak için neler yaptığı da sıralandı.

FOTOĞRAF 7 Geçtiğimi ay hizmete açılan 400 bin metrekare kapalı alana sahip, bin 500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle başta korona virüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasitesiyle dikkat çeken Erzurum Şehir Hastanesi yenilikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Vatandaşların hastane içerisinde bloklar arası geçişte 600 metre olan mesafelerde yürümemeleri için 3 adet özel golf aracı sürekli olarak hastane içerisinde ring yapıyor. 55 kişiden oluşan “bana sor” ekipleri ise hastaneye gelen hastalara yardımcı olmakla görevi. Hastanenin acil bölümünde ise Türkiye’de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti bulunuyor. Acil bölümüne gelen hastalar arabalarına park yeri aramadan hastaneye giriş yapıyor. Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Turan, Türkiye’de ilk kez ücretsiz vale hizmetini başlattıklarını ifade ederek, “Alanımızın geniş olması sebebiyle vatandaşlarımızın bloklar arası geçişlerinde ring araçları kullanıyoruz. Ayrıca 55 hasta yönlendirme arkadaşımız bütün hastalarımızın sorularına cevap veriyor. Acil servisimizde ise ücretsiz vale hizmeti başlattık. Acile gelen hastalarımız ve yakınlarına kolaylık sağlamayı hedefledik. Vale arkadaşlarımız hastalarla ilgilenmesi için hasta yakınlarına yardımcı oluyor. Bu vale hizmetimiz Türkiye’de ilk kez yapıldı” dedi. Türkiye’de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti Erzurum Şehir Hastanesinde Türkiye'de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti başlatıldı. Hastanenin acil bölümüne gelen hastalar ve yakınları araçlarına park yeri aramadan tedavi görüyor. BiP'te paylaş

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Eşine "Beni buradan çıkar" demiş

New York Post'un haberine göre; Flor, sigortası olduğu için bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Flor’un Issaquah’taki Swedish Medical Center’da 62 gün boyunca kaldığı belirtilirken, hastanede geçirdiği sürenin büyük bir bölümünde bilincinin kapalı olduğu da belirtildi. Seattle basını, Flor’un kendine geldiği günlerde eşi Elisa Del Rosario’ya, “Beni buradan çıkarmalısın, bunu karşılayamayız” dediğini de aktardı.

HAYAT Koronavirüse karşı başarı nedeniyle yabancı basının gözü Türk sağlık sisteminde

Günlük bedeli yaklaşık 10 bin dolar

Faturanın detayları da uluslararası kamuoyunun ilgisini çekti. Belgelerde yoğun bakımda kalmanın günlük bedeli 9.736 dolar olarak açıklanırken, Flor’un 42 gün kaldığı ve bu sebeple sadece bu giderinin 408 bin dolar olduğu açıklandı. Mekanik oksijen cihazına 29 gün bağlı kalan Flor’un bu sebeple günlük 2.835 dolardan toplamda 82.215 dolar ödemesi istendi.