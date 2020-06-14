Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs 62 gün hastanede kalan corona hastasına şok fatura 1 milyon dolar istediler
DÜNYA

62 gün hastanede kalan corona hastasına şok fatura: 1 milyon dolar istediler

ABD'de en uzun süre hastanede kalarak koronavirüsü yenmeyi başaran 70 yaşındaki Michael Flor, hastane faturasıyla şok yaşadı. 181 sayfalık faturada Flor'a 1 milyon 122 bin dolar istendi.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüsü en uzun sürede yenen hasta, gelen fatura karşısında şoke oldu.
Koronavirüsü en uzun sürede yenen hasta, gelen fatura karşısında şoke oldu.

Koronavirüs salgını ile birlikte ABD’deki sağlık sisteminin aslında çok da iyi işlemediği gözler önüne serilmişti. Bunu destekleyecek bir olay ABD’nin Seattle kentinde yaşandı. 62 gün boyunca hastanede kalan ve sağlığına kavuşarak uluslararası kamuoyu tarafından “en uzun süre hastanede kalan ve Covid-19’u yenen insan” olmayı başaran 70 yaşındaki Michael Flor, hiç beklemediği bir fatura ile karşı karşıya kaldı.

Kapı kapı antikor testi
KORONAVİRÜS
Kapı kapı antikor testi
  • Yerel basına konuşan Flor, “Evde dinlenme sürecindeyim fakat kaldığım hastanenin faturasını görünce kalbim duracak gibi oldu” dedi. Flor’un ilk gördüğü anda, “Yok artık” dediği fatura tam 1 milyon 122 bin 501 bin 4 centlikti.

    181 sayfalık faturada doktorların Flor’u sağlığına kavuşturmak için neler yaptığı da sıralandı.

Türkiye’de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti
FOTOĞRAF 7
Title
Geçtiğimi ay hizmete açılan 400 bin metrekare kapalı alana sahip, bin 500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle başta korona virüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasitesiyle dikkat çeken Erzurum Şehir Hastanesi yenilikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor.
Title
Vatandaşların hastane içerisinde bloklar arası geçişte 600 metre olan mesafelerde yürümemeleri için 3 adet özel golf aracı sürekli olarak hastane içerisinde ring yapıyor. 55 kişiden oluşan “bana sor” ekipleri ise hastaneye gelen hastalara yardımcı olmakla görevi.
Title
Hastanenin acil bölümünde ise Türkiye’de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti bulunuyor. Acil bölümüne gelen hastalar arabalarına park yeri aramadan hastaneye giriş yapıyor.
Title
Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Turan, Türkiye’de ilk kez ücretsiz vale hizmetini başlattıklarını ifade ederek, “Alanımızın geniş olması sebebiyle vatandaşlarımızın bloklar arası geçişlerinde ring araçları kullanıyoruz. Ayrıca 55 hasta yönlendirme arkadaşımız bütün hastalarımızın sorularına cevap veriyor.
Title
Acil servisimizde ise ücretsiz vale hizmeti başlattık. Acile gelen hastalarımız ve yakınlarına kolaylık sağlamayı hedefledik. Vale arkadaşlarımız hastalarla ilgilenmesi için hasta yakınlarına yardımcı oluyor. Bu vale hizmetimiz Türkiye’de ilk kez yapıldı” dedi.
Title
Title
Türkiye’de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti
Erzurum Şehir Hastanesinde Türkiye'de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti başlatıldı. Hastanenin acil bölümüne gelen hastalar ve yakınları araçlarına park yeri aramadan tedavi görüyor.

Eşine "Beni buradan çıkar" demiş

New York Post'un haberine göre; Flor, sigortası olduğu için bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Flor’un Issaquah’taki Swedish Medical Center’da 62 gün boyunca kaldığı belirtilirken, hastanede geçirdiği sürenin büyük bir bölümünde bilincinin kapalı olduğu da belirtildi. Seattle basını, Flor’un kendine geldiği günlerde eşi Elisa Del Rosario’ya, “Beni buradan çıkarmalısın, bunu karşılayamayız” dediğini de aktardı.

Koronavirüse karşı başarı nedeniyle yabancı basının gözü Türk sağlık sisteminde
HAYAT
Koronavirüse karşı başarı nedeniyle yabancı basının gözü Türk sağlık sisteminde

Günlük bedeli yaklaşık 10 bin dolar

Faturanın detayları da uluslararası kamuoyunun ilgisini çekti. Belgelerde yoğun bakımda kalmanın günlük bedeli 9.736 dolar olarak açıklanırken, Flor’un 42 gün kaldığı ve bu sebeple sadece bu giderinin 408 bin dolar olduğu açıklandı. Mekanik oksijen cihazına 29 gün bağlı kalan Flor’un bu sebeple günlük 2.835 dolardan toplamda 82.215 dolar ödemesi istendi.

  • İki gün boyunca kalbi duran, ciğerleri ve böbrekleri iflas eden Flor, ölümle adeta pençeleşmişti. Taburcu olması hastanede büyük gösterilerle kutlanan Flor, “Hayatta kaldığım için suçluluk duyuyorum. Neden ben kurtuldum, neden ben bunları hak ediyorum” diye düşünüyorum” yorumunu yaptı.
Abone Ol Google News
Tedbirli ilk sınav

Tedbirli ilk sınav

​Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Bir milyon ödüllü terörist dahil 3 terörist etkisizleştirildi.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

İşini kurmak isteyenler için hibe desteği 65 bin TL'ye çıkarıldı.

İşçi ücretinin ödendiği ​tanık anlatımlarıyla ispatlanamayacak.
İşte Ayasofya'nın tapusu

İşte Ayasofya'nın tapusu

​Yeni Şafak o salona girdi.
Şanlıurfa ve <br>Diyarbakır'da toplanıyor

Şanlıurfa ve
Diyarbakır'da toplanıyor

​Yılda 10 bin doz akrep 2 bin doz yılan panzehiri üretiliyor.

Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​İngiltere'de ırkçılar sokağa indi.

​Bilim Kurulu üyesinden koronayı yenenler için çarpıcı uyarı.

​Bilim Kurulu üyesinden korona için önemli uyarı.
Onun gibi <br>10 tane bulurum

Onun gibi
10 tane bulurum

Beşiktaşlı yıldız için dikkati çeken yorum.

​Koronavirüsün çıkış noktasından korkutan sonuç.

​Aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü.

Tepki çeken hareketi için açıklama yaptı.
Artvin'de keşfedildi

Artvin'de keşfedildi

​Asırlar önce 2 köyü bağladığı ortaya çıktı.

Polise molotofla saldıran PKK'lılar tespit edildi.
Kapı kapı<br>antikor testi

Kapı kapı
antikor testi

​'Hastalığı geçirdim mi' şüphesi bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.