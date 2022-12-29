​ABD 100 milyon Covid-19 vakasını aştı

Güncellenen CDC verilerine göre, 21 Aralık itibarıyla ülkede toplam 100.216.983 doğrulanmış COVID-19 vakası bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, dünya çapında 100 milyon COVID-19 vakası kaydeden ilk ülke oldu.

Xinhua'nın haberine göre uzmanlar, evde test yapan kişiler sonuçlarını halk sağlığı departmanlarına iletmediği ve birçok kişi artık test yapmadığı için gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

CDC verilerine göre, pandemi başladığından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,08 milyondan fazla insan COVID-19'dan öldü, bu dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla.

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