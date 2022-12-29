Koronavirüs ABD 100 milyon Covid-19 vakasını aştı
DÜNYA

ABD 100 milyon Covid-19 vakasını aştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan en son verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri resmi olarak 100 milyondan fazla COVID-19 vakası kaydetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​ABD 100 milyon Covid-19 vakasını aştı
Arşiv

Güncellenen CDC verilerine göre, 21 Aralık itibarıyla ülkede toplam 100.216.983 doğrulanmış COVID-19 vakası bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, dünya çapında 100 milyon COVID-19 vakası kaydeden ilk ülke oldu.

Xinhua'nın haberine göre uzmanlar, evde test yapan kişiler sonuçlarını halk sağlığı departmanlarına iletmediği ve birçok kişi artık test yapmadığı için gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

CDC verilerine göre, pandemi başladığından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,08 milyondan fazla insan COVID-19'dan öldü, bu dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla.

DSÖ'den salgın adımı: Yeni önlemler alınacak
HAYAT
DSÖ'den salgın adımı: Yeni önlemler alınacak

Çin'den dikkat çeken Covid-19 kararı
DÜNYA
Çin'den dikkat çeken Covid-19 kararı

ABD ve Hindistan Çin'den gelen yolculara karşı COVID-19 tedbirlerini artırıyor
DÜNYA
ABD ve Hindistan Çin'den gelen yolculara karşı COVID-19 tedbirlerini artırıyor
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?
İki kişi yolafırlayıp can verdi

İki kişi yola
fırlayıp can verdi

​Ankara'nın Altındağ ilçesinde feci kaza.
EYTde emeklimaaşı için üçlü formül

Enflasyon farkıyla maaş tablosu ortaya çıktı.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaş şartı olmadığını müjdeledi.

Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin ilk açıklama.

​Doğal gaz başarısı 51 gemiye ulaşan dev filoyla geldi.

​Kılıçdaroğlu Akşener'e resti çekti.

​Ferhat Ünlü 'MİT Efsanesi'nde istihbaratı anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.