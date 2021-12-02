Koronavirüs ABD ordusunda 10 binlerce asker emri dinlemiyor
DÜNYA

ABD ordusunda 10 binlerce asker emri dinlemiyor

ABD ordusunda Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Deniz Piyadelerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmaları için tanınan süre dolmasına rağmen bu üç kuvvette 21 bini aşkın asker aşı olmayı reddetti.

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Haber Merkezi AA
ABD ordusunda 10 binlerce asker emri dinlemiyor
Foto: Arşiv.

Kara Kuvvetlerinde ise aşı için son tarih 25 Aralık olarak belirlenmişken 42 bini aşkın asker halen aşı olmadı.

  • ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in tüm kuvvetlere 24 Ağustos'ta gönderdiği genelgeye göre asker sayısına bağlı olarak her kuvvetin belirli tarihe kadar muvazzaf, rezerv ve ulusal muhafızlar dahil Kovid-19 salgınına karşı aşı yaptırmasını emretmişti.

Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerine aşılarını tamamlaması için verilen süre 28 Kasım'da sona erdi ancak bu iki kuvvetten halen 11 bin 970 yakın asker aşı olmadı.

ABD Deniz Kuvvetleri istatistiklerinde, şu ana kadar 325 bin 570 asker iki doz, 328 bin 540 asker bir doz aşı yaptırmış olduğu görüldü.

Deniz Kuvvetlerine bağlı personelin yüzde 99'u tam aşılı olduğu belirtilen istatistiklerde aşı olmayanların sayısının 2 bin 970 olduğu görüldü.

Deniz Kuvvetlerinde, 2 bin 531 askerin dini gerekçelerle aşıdan muafiyet talebinde bulunduğu ancak bunların tamamının reddedildiği ortaya çıktı.

Deniz Piyadelerinde ise 28 Kasım itibarıyla yüzde 95 civarında aşılı asker bulunduğu açıklandı.

Bu kuvvetin yüzde 5'i yaklaşık 9 bin askere tekabül ederken, Deniz Piyadeleri Komutanlığının istatistiklerinde 1300 askere dini gerekçelerle muafiyet verildiği öğrenildi.

Böylece Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerinde genelgede emredilen son tarihe kadar 11 bin 970 askerin Kovid-19 aşısı olmayı reddettiği ortaya çıktı.

Hava Kuvvetlerinde de durum farklı değil

Son aşılama tarihi 2 Kasım olarak belirlenen Hava Kuvvetlerinde de personelin yüzde 97'sinin Kovid-19 aşılarını tamamladığı açıklanmıştı.

  • Bu oran dikkate alındığında Hava Kuvvetleri personelinin yüzde 3'ünün aşı olmadığı ve bunun yaklaşık 9 bin 800 askere tekabül ettiği belirlendi.

Hava Kuvvetlerinde talep edilen muafiyetler ve bunların durumuna ilişkin herhangi bir veri henüz bulunmuyor.

Kara Kuvvetleri için son tarih 25 Aralık

Kara Kuvvetlerinin istatistiklerine göre karacı personelin yüzde 95'i aşılarını tamamlamış durumda.

  • Kalan yüzde 5'lik oran ise yaklaşık 42 bin 500 askere tekabül ediyor ancak Kara Kuvvetlerinin aşıları tamamlaması için verilen son tarih 25 Aralık olduğunda bu sayının düşebileceği belirtildi.

Pentagon'un aşı olmayan askerlere yönelik yaptırım olarak maaş kesintisi ve en nihayetinde de ordudan ihraç edebileceği konuşuluyor.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, aşısız personelin eğitim ve sevk işlemlerinin sekteye uğrayabileceği ve bunun da en nihayetinde ordudan ayrılmaya yol açabileceğini ifade etmişti.

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