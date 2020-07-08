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Koronavirüs ABDde bilanço düşmüyor 24 sattte 977 ölü
DÜNYA

ABD'de bilanço düşmüyor: 24 sattte 977 ölü

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e yükseldi.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 361 artarak 3 milyon 98 bin 311'e ulaştı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e çıktı.

  • Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 674 bin 655 vakayla Brezilya, 750 bin 580 vakayla Hindistan ve 700 bin 792 vakayla Rusya izliyor.

Salgının merkezi New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 423 in 493 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 292 kişi hayatını kaybetti. New York'u 287 binden fazla vakayla California ve 219 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 38 milyon 816 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 355 bini geçti.
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