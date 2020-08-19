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Koronavirüs ABDde endişelendiren rakamlar 24 saatte 1341 ölü
DÜNYA

ABD'de endişelendiren rakamlar: 24 saatte 1341 ölü

ABD koronavirüs salgınının merkez üssü olmaya devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 175 bin 119'a yükseldi.
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 175 bin 119'a yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 204 artışla 5 milyon 657 bin 561'e ulaştı.

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  • Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1341 artarak 175 bin 119'a çıktı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 12 bini, test yapılanların sayısı da 72 milyon 406 bini geçti.

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ABD'yi Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 411 bin 872 vakayla Brezilya, 2 milyon 786 bin 999 vakayla da Hindistan izliyor. ABD genelinde ise 640 bin 420 vakayla California "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor. California'yı 579 bin 932 vakayla Florida ve 579 bin 489 vakayla Teksas takip ediyor.

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