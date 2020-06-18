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Koronavirüs ABDde kabus bitmiyor 24 saatte 794 ölü
DÜNYA

ABD'de kâbus bitmiyor: 24 saatte 794 ölü

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 794 artarak 119 bin 955'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 418 artarak 2 milyon 235 bin 678'e ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 794 artarak 119 bin 955'e çıktı.

  • ABD'yi 960 bin 309 vakayla Brezilya, 561 bin 091 vakayla Rusya ve 368 bin 705 vakayla Hindistan izliyor.

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Salgının merkezi New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 406 bin 367 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 46 kişi hayatını kaybetti.

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  • New York'u 170 binden fazla vakayla New Jersey ve 163 binden fazla vakayla California takip ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 26 milyon 252 bini ve iyileşen sayısı 918 bini geçti.

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