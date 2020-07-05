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Koronavirüs ABDde korkunç koronavirüs bilançosu Hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 331e yükseldi
DÜNYA

ABD'de korkunç koronavirüs bilançosu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 331’e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak 132 bin 331’e yükseldi. ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı da son 24 saatte 45 bin 510 artarak, 2 milyon 936 bin 890'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 219 artarak, 132 bin 331 oldu.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

BULAŞMA RİSKİ HIZLA ARTIYOR

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 45 bin 510 artarak, 2 milyon 936 bin 890'a ulaştı.

  • Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 219 artarak, 132 bin 331'ye çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 578 bin 376 vakayla Brezilya, 681 bin 251 vakayla Rusya ve 675 bin 453 vakayla Hindistan izliyor.

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Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

  • New York'ta şimdiye kadar 421 bin 637 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 215 kişi hayatını kaybetti. New York'u 256 bine yaklaşan vakayla California ve 195 bini geçen vakayla Texsas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 36 milyon 965 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 260 bini geçti.

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