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Koronavirüs ABDde korkutan bilanço 24 saatte 1285 ölü
DÜNYA

ABD'de korkutan bilanço: 24 saatte 1285 ölü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ülkelerin başında olan ABD'de bilanço düşmüyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 1285 kişi hayatını kaybetti.
ABD'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 1285 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 821 artışla 5 milyon 418 bin 71'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446’ya çıktı.

Koronavirüs felç de ediyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüs felç de ediyor
  • Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 844 bini, test yapılanların sayısı 68 milyon 545 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 21 milyonu aştı

ABD'yi Brezilya izliyor

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 229 bin 621 vakayla Brezilya, 2 milyon 483 bin 567 vakayla da Hindistan izliyor. ABD genelinde ise 602 bin 721 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 557 bin 137 vakayla Florida ve 540 bin 221 vakayla Teksas takip ediyor.

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