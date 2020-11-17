ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini aştı

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 797 artışla 11 milyon 545 bin 284'e çıktı.

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Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 856 artarak 252 bin 791’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 23 bini, toplam test sayısı da 170 milyonu geçti.

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En çok vaka hangi eyalette?

Ülkede en çok vaka 1 milyon 106 bin 235 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 4 bin 896 vakayla Kaliforniya ve 889 binden fazla vakayla Florida takip ediyor. New York, 34 bin 33 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

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