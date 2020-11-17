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Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini aştı
DÜNYA

ABD'de koronavirüs ne durumda?

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 250 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 856 artarak 252 bin 791'e yükseldi. Ülkede koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 7 milyon 23 bini, toplam test sayısı da 170 milyonu geçti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 170 bin 797 artışla 11 milyon 545 bin 284'e çıktı.

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  • Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 856 artarak 252 bin 791’e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 23 bini, toplam test sayısı da 170 milyonu geçti.

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En çok vaka hangi eyalette?

Ülkede en çok vaka 1 milyon 106 bin 235 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 4 bin 896 vakayla Kaliforniya ve 889 binden fazla vakayla Florida takip ediyor. New York, 34 bin 33 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Ölü sayısında dünyadaki ilk 3 ülke

  • Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 886 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 876 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.
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