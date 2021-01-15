ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 398 bini geçti: Bir günde 4 binden fazla ölüm

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 238 bin 51 artışla 23 milyon 862 bin 138'e çıktı.

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Ölü sayısı bir günde 4 binden fazla arttı

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 150 artarak 398 bin 185'e ulaştı. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 116 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 279 milyon 516 bini geçti.

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En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 2 milyon 886 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 77 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 531 binden fazla vakayla Florida izliyor.