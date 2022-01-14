Koronavirüs ABDde omicron alarmı Stokçular rafları boşalttı
DÜNYA

ABD'de omicron alarmı: Stokçular rafları boşalttı

Omicron nedeniyle OHAL ilen edilen New Jersey'de stok yapmak için marketlere akın eden Amerikalılar raflardaki ürünleri adeta yağmaladı.

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Haber Merkezi AA
ABDde omicron alarmı: Stokçular rafları boşalttı
Omicron alarmı

Dünya genelinde aşılarla büyük bir fark yaratılan koronavirüsle mücadele yeni varyantlarla adeta başa döndü.

Delta ve ardından gelen Omicron varyantları tüm dünyada önlemleri geri getirdi.

RAFLAR BOŞ KALDI

Valinin OHAL kararının ardından ABD'liler marketlere akın etti.

Durumun daha da kötüye gitmesinden endişelenen New Jersey sakinleri temel ihtiyaç maddelerini stok yapmak için market raflarını adeta yağmaladı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Bu kapsamda ABD'nin New Jersey eyaletinde Omicron sebebiyle Vali Phil Murphy, olağanüstü hal ilan etti.

Ülke genelinde Omicron'un hızla yayılmasıyla nakliye ve tedarik zinciri sorunları, ülkenin bazı bölgelerinde teslimatları yavaşlatan kötü hava koşulları ve personel sıkıntısı da eklenince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.

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