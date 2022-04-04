ABD'de salgın sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı ABD'nin California eyaletinde Kovid-19 salgını sonrasında öğrencilerin ruh sağlığıyla ilgili sorunlarının çok fazla arttığı, çözüm için öğretmenlerin akıl sağlığı konusunda eğitim aldığı belirtildi. Uzmanların Kovid-19 salgının başından bu yana çocukların karşı karşıya olduğu bir sıra zihinsel sağlık krizi konusunda yetkilileri uyardığı, öğretmenler ve idarecilerle yapılan görüşmelerde bu sorunların, çocukluk çağı depresyonu, kaygı, panik atak, yeme bozuklukları, geçimsizlik ve intihar düşüncesi gibi endişe verici belirtilerle ortaya çıktığı bildirildi.

Abone Ol