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Koronavirüs ABDde tır şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım
DÜNYA

ABD'de tır şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım

Amerikalı Sarah Scott ile evlenen ve TIR şoförlüğü yapan ünlü oyuncu Tolga Karel, ABD’deki koronavirüs sürecinde yaşadığı zor günleri anlattı. Tırın soğutmalı dorsesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdığını anlatan Karel "İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum" diyor.

Haber Merkezi DHA
Tolga Karel ABD'de tır şoförlüğü yapıyor.
Tolga Karel ABD'de tır şoförlüğü yapıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de bilanço ağırlaşıyor. 2017 yılında oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel salgına ilişkin yaşadıklarını anlattı. Karel yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz ay böbreklerimi üşüttüm. Bir hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye… Benden 3.500 dolar istediler. Yani 25 bin TL. Ben de dedim ki “Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim. Ölürüm de ben size bu parayı vermem” dedi.


İşim var diye şükrediyorum
Koronaviruse karşı önlem almak için herşeyi göze aldığını söyleyen Karel açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Ailemi korumak için bir aydır TIR’da yaşıyorum. Çünkü dışarıda çalıştığımız için ne kadar dikkat etsek de hastalık kapmış olabiliriz. İnsanlar burada işlerini kaybediyorlar. Çok zor durumdalar. İşim var diye şükrediyorum. Eşim aradı dün ağlayarak, 1.5 yıldır çalıştığı işten çıkartmışlar.
Yük var dediler ceset taşıdım
"New York’a gittiğimde bana ‘kısa mesafe bir yük var’ dediler. Gidip yüke baktığımda başka bir morga götürülmek üzere 12 ceset olduğunu gördüm. Önce şoke oldum,ne yapacağımı bilemedim. TIR’ın soğutmalı dorsesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin cesedini taşıdım. "

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