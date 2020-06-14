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Koronavirüs ABDdeki Türk doktordan korkutan tahmin Sağlık sistemi yetersiz, salgının etkisi uzun sürecek
DÜNYA

ABD'deki Türk doktordan korkutan tahmin: Sağlık sistemi yetersiz, salgının etkisi uzun sürecek

ABD’nin Florida eyaletinin Miami şehrinde cerrah olarak görev yapan Dr. Onur Çağrı Kutlu dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin "ABD sağlık sisteminde yetersiz.Ülkede salgın uzun süre etkisini gösterecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Minneapolis kentinde polisin orantısız güç kullanarak ölümüne sebep olduğu George Floyd'un ardından başlayan protestoların salgını tetiklediği ifade edildi. ABD’nin Florida eyaletinin Miami şehrinde cerrah olarak görev yapan Dr. Onur Çağrı Kutlu dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin "ABD sağlık sisteminde yetersiz. Ülkede salgın uzun süre etkisini gösterecek" dedi. Miami Üniversitesi Gastrointestinal Cerrahi Öğretim üyesi Dr. Onur Kutlu ülkedeki sağlık sisteminin koronavirüs salgını ile başa çıkacak gücünün olmadığını ifade ederek “Dünyada hiçbir sağlık sistemi bu kadar vaka hızıyla karşı karşıya kalmamıştır” dedi.

Dr. Onur Çağrı Kutlu

ABD'nin Massachusetts eyaletinde koronavirüs protestosu
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde koronavirüs protestosu
ABD'nin Massachusetts eyaletinde kalabalık bir grup protestocu, eyalet hükümet binası önünde toplanarak koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemleri protesto etti. Hükümet binası önünde toplanan ve sosyal mesafeyi ihlal eden protestocuların, ABD bayraklarının yanı sıra 'Massachusetts'i tekrar açın' ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti
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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

En hızlı yayılan eyalet New York

Kutlu, koronavirüsün ABD'deki yayılma hızına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle şubat ayının başlarında Covid-19’un New York’ta görülmeye başlamasından sonra nasıl bir seyir göstereceğini anlamıştık. Vakaların hızla yayılma hızı orada yüksekti. İki katı olarak görülüyordu. İlk gün 500 vaka varsa üçüncü gün 1.000 altıncı gün 2.000 hasta olacak gibi gözüküyordu. New York'ta yayılma oranı hızlı oldu" dedi.

ABD'nin başı hem virüs hem de protestolarla dertte: Göstericiler koronavirüsü daha hızlı yayabilir!
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ABD'nin başı hem virüs hem de protestolarla dertte: Göstericiler koronavirüsü daha hızlı yayabilir!

İhtiyaçlara cevap veremiyorlar

Kutlu ABD sağlık sisteminin salgına karşı ihtiyaçlara cevap veremeyeceğini anladıklarını ifade ederek, "Dünyada hiçbir sağlık sistemi bu kadar vaka hızıyla karşı karşıya kalmamıştır ve başa çıkmak çok zor olacağı belliydi. Bu durumun New York’tan Miami’ye ineceğini fark ettiğimiz zaman acil olmayan vakaları almamaya ve poliklinikleri sınırlamaya başladık. Bunun iki amacı vardı; birincisi kaynaklarımızı koruyarak maske, eldiven ve tıbbi malzemelerin elimizde kalmasını sağlamak. İkincisi ise hastaneler biliyorsunuz kalabalıklar yerler insandan insana bulaşma oranı fazla olur diye hastalığın yayılmasını önlemek istedik” dedi.

ABD'de protestolara katılan bazı kişiler koronavirüse yakalandı
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ABD'de protestolara katılan bazı kişiler koronavirüse yakalandı


  • Türk Doktor Kutlu “Finansal olarak güçlü hastaneler kemer sıktı. Mesela emeklilik maaşına katkı paylarını azalttılar. Hastaneler, çalışanların maaşlarını bir yıl boyunca emeklilik fonlarına para yatırılmasını durdurdu. Birçok hastanede maaşlar yüzde 50 azaltıldı” ifadelerini kullandı.

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