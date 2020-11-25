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Koronavirüs ABDde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor Ölenlerin sayısı 266 bini geçti
DÜNYA

Amerika'da koronavirüs ne durumda?

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 266 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 264 artarak 266 bin 76'ya yükseldi. Ülkede en çok vaka 1 milyon 212 bin 127 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 150 binden fazla vakayla California ve 953 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 180 bin 481 artarak 12 milyon 964 bin 204 oldu.

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  • Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 264 artarak 266 bin 76'ya çıktı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 641 bini geçerken, toplam test sayısı 184 milyonu aştı.

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New York'ta kaç kişi öldü?

Ülkede en çok vaka 1 milyon 212 bin 127 ile Texas eyaletinde görülürken, bunu 1 milyon 150 binden fazla vakayla California ve 953 binden fazla vakayla Florida izliyor. New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 305 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, eyaletteki vaka sayısı da 645 bini geçti.

  • Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 227 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 121 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.
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