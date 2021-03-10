Koronavirüs Ankara toplu taşımada HES koduna geçti
TÜRKİYE

​Ankara toplu taşımada HES koduna geçti​

Ankara toplu taşımada HES koduna geçti

Geçen haftaya göre vaka sayılarında artış yaşanan Başkent Ankara’da yeni Kovid-19 tedbirleri devreye girdi. Valilik şehir içindeki toplu taşıma araçlarına binişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs vaka haritasında “kırmızı” ile gösterilen çok yüksek riskli şehirlerde sıkı önlemler alınıyor.
Koronavirüs vaka haritasında “kırmızı” ile gösterilen çok yüksek riskli şehirlerde sıkı önlemler alınıyor.

Kovid-19 haftalık vaka haritasında “kırmızı” ile gösterilen çok yüksek riskli şehirlerde “kırmızı alarm” durumuna geçildi. Vaka sayılarının tırmanışa geçmesiyle birlikte adeta seferberlik başlatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulları, peş peşe yeni tedbirler almaya başladı. Kırmızı şehirlerde hedef “mavi” ile gösterilen düşük riskli illerden olmak.

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4 METREKAREYE 1 KİŞİ KURALI

  • Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Edirne’de, kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile bu caddelere açılan ara yollar bariyerle kapatıldı, caddeye girişler kontrollü yapılacak. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları caddelere HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra alacak. Yoğunluğun azaltılması maksadıyla bu caddelere 4 metrekareye 1 kişi düşecekşekilde girişlere izin verilecek. Çay ocakları da 2 hafta süreyle kapatıldı.

100 METREKARE ŞARTI VAR

Giresun’da 100 metrekare üzerinde bulunan tüm iş yerleri, işletme, fabrika ve benzeri yerlere girişlerde çalışan, müşteri ayrımı yapılmaksızın HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi. HES kodu yüksek riskli ve riskli olan kişiler kolluk kuvvetlerine bildirilecek.

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POLİS TENEFFÜSTE BİLGİLENDİRDİ

  • Edirne’de polis ekipleri, kentteki okulları tek tek gezerek öğrencileri bilgilendiriyor. Polisler, okullarda teneffüse çıkan öğrencilere tedbirlere uymaları yönünde uyarıda bulunuyor. Ülke genelinde 7 Mart’ta 55 bin 989 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, 18 bin 547 otel, konaklama ve kayak oteli tesisi kontrol edildi. 3 bin 617 işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 iş yeri ve kişiye idari para cezası uygulandı.

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Başkent’te toplu taşımada HES dönemi

Ankara Valiliği, şehir içindeki toplu taşıma araçlarına binişlerde HES kodu zorunluluğu getirdi. İl genelinde halı saha, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri, yeme-içme yerleri ve AVM’lerde uygulanan HES kodu zorunluluğu devam edecek. Valilik bunlara ek olarak şu iş yeri türlerine de HES kodu zorunluluğu getirdi:Berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezi, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri.

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