​Aşı kaygıyı yüzde 20 azalttı

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 aşısı olduktan sonra kişilerdeki kaygı bozuklukları yüzde 20 oranında azaldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğr. Üyesi ve Klinik Psikolog Ünal Erdem Elli, “Aşılanma, bir kurtuluş reçetesi. İnsanların bu salgınla mücadele etmek için bulabileceği en makul çözüm; aşılanma. Aşılanmanın kendisi de bize yakın zamanda kişilerde, özellikle depresyon ve kaygıyla ilgili semptomlarının sıklığında azalmalar olduğunu gösterdi.” dedi.

DEPRESYON VE ANKSİYETE AZALDI