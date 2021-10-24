Koronavirüs Aşı kaygıyı yüzde 20 azalttı
TÜRKİYE

Aşı kaygıyı yüzde 20 azalttı

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 aşısı olduktan sonra kişilerdeki kaygı bozukluklarının yüzde 20 oranında azaldığı belirlendi. Bu sonucun ‘kişinin kendini ve çevresini güvende hissetmesi’ ile ilgili olduğunu söyleyen Psikolog Ünal Erdem Elli, “Aşılanma bize yakın zamanda kişilerde, özellikle depresyon ve kaygıyla ilgili semptomların sıklığında azalmalar olduğunu gösterdi” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aşı kaygıyı yüzde 20 azalttı
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Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 aşısı olduktan sonra kişilerdeki kaygı bozuklukları yüzde 20 oranında azaldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğr. Üyesi ve Klinik Psikolog Ünal Erdem Elli, “Aşılanma, bir kurtuluş reçetesi. İnsanların bu salgınla mücadele etmek için bulabileceği en makul çözüm; aşılanma. Aşılanmanın kendisi de bize yakın zamanda kişilerde, özellikle depresyon ve kaygıyla ilgili semptomlarının sıklığında azalmalar olduğunu gösterdi.” dedi.

DEPRESYON VE ANKSİYETE AZALDI

  • “Bir grup araştırmacı tarafından farklı zaman aralıklarında yapılan ölçümlerde, kişilerde aşılanma öncesi ölçümlere göre yüzde 4 ile yüzde 10 arasında, başka bir grup araştırmacı ise yüzde 10 ile yüzde 20 arasında depresyon ve anksiyeteye ilişkin semptomlarının azaldığını gösterdi.” diyen Elli şunları söyledi: “Aslında bu çok anlaşılabilir bir durum. Çünkü insanlar kendilerini daha güvende hissediyor. Bu, tedbirlerini gevşettikleri anlamına gelmiyor. Sadece, birisiyle otururken ondan kapabileceği ya da ona bulaştırabileceği bir virüsün zincirleme etkilerinden eskisi gibi endişe duymuyorlar. Bu çok önemli bir şey.”
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