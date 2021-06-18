AVM'de aşı istasyonu

Koronavirüsle mücadelede en etkili silah olan aşılamada her gün yeni bir rekor kırılıyor. Aşılamada öncelik verilen vatandaşlar da soluğu sağlık kuruluşlarında alıyor. Aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluşuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını açıklayarak “18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” dedi.

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MOBİL EKİPLER HER YERDE

Aşılamanın iyice hızlanması için de mobil ekipler sahalara indi. Mobil aşı ekipleri önceki gün organize sanayi bölgelerinde başlattıkları aşılama çalışmalarına dün de devam etti. Çalışmalara iyice ivme kazandırmak için yeni bir uygulama da dün devreye girdi. Alışveriş merkezlerinde de (AVM) aşı istasyonları kuruldu. İstanbul’daki Kuyumcukent AVM ve Gaziantep’teki Sanko Park AVM’de kurulan aşı istasyonlarında, hem çalışanlar ve hem de AVM’ye gelen vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Kovid-19 Biontech aşı istasyonu kurulan Kuyumcukent AVM’de vatandaşlara randevu sorulmaksızın aşı yapıldı.

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RANDEVUYA GEREK YOK

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama doğrultusunda, sistemin izin verdiği kişilere aşı yapıldığını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Önemli olan vatandaşın ayağına gidip aşıyı yapmak. Aşıda ne kadar başarılı olursak Kovid-19 en kısa zamanda bitecek. İstanbul’un en büyük alışveriş merkezi burası ve burada yaklaşık 2 bin 400 iş yeri var ve 20 bin kişi çalışıyor. 10 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Biz burada vatandaşlarımıza randevu almadan aşı yapıyoruz” dedi.

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SÜRECE DAHİL OLDUK

Gaziantep’te bulunan Sanko Park AVM’de oluşturulan yerinde aşı istasyonunda da, Kovid-19 aşı sırası gelen vatandaşlar aşısını yaptırabildi. Sanko Holding’ten yapılan açıklamaya göre, Esas Gayrimenkul’ün yönetimini üstlendiği Sanko Park AVM’de, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, “yerinde aşı” istasyonu uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında ilk aşıyı da Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu yaptırdı. Esas Gayrimenkul Varlık Yönetim Lideri Nevzat Yavan ise pandemiye karşı verilen her türlü mücadelede yer aldıklarını anlatarak, “Burda Sağlığınız Esas’ uygulamamız doğrultusunda, aşılama sürecine katkı sunma amacıyla, AVM’leri sürece dahil ediyoruz” diye konuştu.

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Dünya rekoru kırdık

Türkiye, aşılamada önceki gün dünya rekorunu kırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 16 Haziran günü her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünkü (önceki gün) en iyi performans Türkiye’nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin” ifadelerini kullandı.

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Bir merkez de havalimanına

İstanbul Havalimanı’nda görev yapan personel için kurulan aşı merkezi de dün hizmet vermeye başladı. Arnavutköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Engin Bulut, “İstanbul Havalimanı da dünyanın sayılı büyük havalimanlarından biri. Burada da 70 binin üzerinde işçimiz çalışmakta. Bu işçi kardeşlerimizin aşıya ulaşımlarını hızlandırmak ve bir an önce aşılanmalarını sağlamak hem de iş kaybını önlemek adına burada bir alan oluşturduk. Alanda 12 kabinimiz bulunuyor. 12 kabinimizde eş zamanlı olarak Kovid-19 aşısı yapılıyor” diye konuştu. Aşı merkezinde isteğe bağlı olarak tüm çalışanlar 09.00-17.00 saatleri arasında aşı olabilecek. Bu hizmet, gelecek hafta itibarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarına da sunulacak.

Ayağımıza geldi!

Aşısını olmaya gelen 24 yaşındaki Barış Uzunalp, “İlk doz aşımı olmaya geldim. SGK’lı olduğum için aşı hakkım yeni faaliyete geçti. Mobil aşı uygulamaları bizler için çok büyük bir kolaylık oldu. Kuyumcukent’te çalışıyorum. Bu imkanı değerlendirmek istedim. Yapılan çalışmadan çok memnunuz. Bu uygulamayla hastanede oluşacak yoğunluğun azalacağını düşünüyorum. Herkesin aşı olmasını tavsiye ederim” dedi. Kuyumcukent Alışveriş Merkezi esnafı 26 yaşındaki Berat Selçuk ise, “İlk doz aşımı olacağım. Yapılan bu çalışma bizi çok rahatlattı. Aşı ayağımıza kadar geldi. İşimiz aksamayacak. Bir senedir iş yerimize korkarak geliyorduk. Esnaf olduğumuz için çok sayıda insanla temas halinde oluyoruz. Virüsü ailelerimize bulaştırmaktan çok korktuk. Aşılamayla hem biz hem de müşterilerimiz güvence altında olacak” diye konuştu.