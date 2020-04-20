Avrupalıların yüzde 60'ı internet alışverişi yaptı

ABD’de karantina karşıtları sokağa indi

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce insan sokağa inerek, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina önlemlerini protesto etti. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, yaptığı açıklamada gerçekleştirilen protestoların riskli olduğunu ifade ederken, bu protestolar yüzünden pek çok kişinin virüs kapma riski taşıdığını aktardı. Fauci, ''Virüsü kontrol altına alamazsak, ekonomik olarak gerçek toparlanma gerçekleşmeyecek' sözleri ile protestoculara uyarıda bulundu.