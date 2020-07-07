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Koronavirüs Avustralyada ikinci dalga paniği Yeniden altı hafta karantinaya alındı
DÜNYA

Avustralya'da ikinci dalga paniği: Yeniden altı hafta karantinaya alındı

Avustralya'nın en büyük ikinci kenti olan Melbourne’da 191 kişide daha koronavirüs tespit edilmesi üzerine zorunlu sebepler dışında altı hafta süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeniden devreye alınan yasaklar kapsamında yalnızca gıda alışverişi, sağlık hizmetleri, egzersiz yapmak ve işe gitmek için evden çıkmaya izin verilecek.

Haber Merkezi Diğer
Melbourne’da altı hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Melbourne’da altı hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Avustralya’da kâbus yüzünü yeniden gösterdi. Victoria eyaletinde yeni vakalarda üst üste iki gün rekor kırıldı. Dün 127 kişiye yeni tanı koyulurken, bugün yapılan açıklamada rakamın 191 olduğu duyuruldu. Vakaların artması yetkilileri de harekete geçirdi.

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Avustralya iki kente hizmetleri durduruyor

Sokağa çıkmak yasaklandı

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle uygulanacak yeni tedbirler ve yasaklarla ilgili açıklamada bulundu. Başbakan Andrews, Melbourne’da 12 farklı posta koduyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan virüsün yoğun olarak görüldüğü 38 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, bakmakla yükümlüğü olduğu kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemesi satın almak" haricinde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm kenti kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

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Avustralya’da koronavirüs yasakları geri geldi

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Sputnik'in haberine göre; Melbourne’da Kovid-19'un yayılmasının sürdüğünü ve bu yüzden bazı semtler için yürürlükteki yasakların kapsamının genişleterek üçüncü aşamadaki tedbirleri uygulamaya koymak durumunda kaldıklarını vurgulayan Andrews, yarından itibaren kent genelinde yürürlüğe gireceğini ilan ettiği sokağa çıkma yasağının 6 hafta devam edeceğini söyledi.

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