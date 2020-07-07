Avustralya'da ikinci dalga paniği: Yeniden altı hafta karantinaya alındı

Koronavirüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Avustralya’da kâbus yüzünü yeniden gösterdi. Victoria eyaletinde yeni vakalarda üst üste iki gün rekor kırıldı. Dün 127 kişiye yeni tanı koyulurken, bugün yapılan açıklamada rakamın 191 olduğu duyuruldu. Vakaların artması yetkilileri de harekete geçirdi.

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Sokağa çıkmak yasaklandı

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, düzenlediği basın toplantısında, eyaletin başkenti Melbourne’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle uygulanacak yeni tedbirler ve yasaklarla ilgili açıklamada bulundu. Başbakan Andrews, Melbourne’da 12 farklı posta koduyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan virüsün yoğun olarak görüldüğü 38 semtte "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, bakmakla yükümlüğü olduğu kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemesi satın almak" haricinde uygulanan sokağa çıkma yasağının tüm kenti kapsayacak şekilde genişletildiğini açıkladı.

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Sputnik'in haberine göre; Melbourne’da Kovid-19'un yayılmasının sürdüğünü ve bu yüzden bazı semtler için yürürlükteki yasakların kapsamının genişleterek üçüncü aşamadaki tedbirleri uygulamaya koymak durumunda kaldıklarını vurgulayan Andrews, yarından itibaren kent genelinde yürürlüğe gireceğini ilan ettiği sokağa çıkma yasağının 6 hafta devam edeceğini söyledi.