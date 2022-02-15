Koronavirüs Bakan Kocadan Turkovac çağrısı
TÜRKİYE

Bakan Koca’dan ‘Turkovac’ çağrısı

Turkovac aşısı çağrısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" dedi

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Koca’dan ‘Turkovac’ çağrısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı Turkovac çağrısı yaptı.

"AŞIMIZ TURKOVAC HAZIR"

Bakan Koca, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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