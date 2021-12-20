Koronavirüs BioNTech CEOsu Uğur Şahinden Omicron uyarısı Üçüncü doz aşı varyanttan kaçabilir
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BioNTech CEO'su Uğur Şahin'den Omicron uyarısı: Üçüncü doz aşı varyanttan kaçabilir

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un endişelendiren varyantı Omicron'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Aşıların etkinliğinin varyanta karşı düştüğünü gösteren çalışmalar hakkında konuşan Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
BioNTech CEOsu Uğur Şahinden Omicron uyarısı: Üçüncü doz aşı varyanttan kaçabilir
Prof. Dr. Uğur Şahin

Yeni tip koronavirüse karşı ABD’li Pfizer ile birlikte bir mRNA aşısı geliştiren BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, aşının Omicron varyantı karşı etkinlik verilerini Fransız Le Monde gazetesine değerlendirdi. Şahin, Pfizer ile birlikte geliştirdikleri korona virüsü aşısının üçüncü dozda yüzde 70 ila 75 etkili göründüğünü söylese de, Omicron'a karşı şu an için sadece aşıların yeterli olmadığı uyarısı yaptı.

'Gerçek yaşam verilerini bekliyorum'

Şahin, İngiltere ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden aşı konusunda gelen ön verilere göre Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'dan 'üçüncü doz sonrası yaklaşık yüzde 70, ikinci dozdan sonra ise yüzde 20 ila 40 oranında koruduğunu' söyledi. Şahin, aşının Omicron'a karşı koruma oranı konusunda özellikle İngiltere ve Almanya'dan gerçek yaşam verilerini beklediğini belirtti

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'Omicron'a karşı zaman içinde koruma kaybı olacaktır'


Uğur Şahin, Almanya'da yeni yapılan bir laboratuvar araştırmasına göre 'Pfizer/BioNTech aşısının koruma oranının üç dozdan sonra bile üç ay içinde yaklaşık yüzde 25'e düştüğüne' dair açıklamaya da yaklaştı; gerçek yaşam verilerinin incelenmesi gerektiğini söyleyerek "Omicron'a karşı zaman içinde koruma kaybı olacaktır. Bu çok muhtemel ama bunun hızını ölçmemiz gerekiyor" dedi.

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ABD'de, Omicron varyantı vaka sayılarını rekor seviyelere çıkardı.

ABD'de son dönemde yaşanan tedarik zinciri sıkıntıları, test tedarikini de vurdu.

Birçok eczane, evde yapılan test kitlerinin tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle 1 kişiye satışı 1 ya da 2 adet ile sınırlandırdı.

ABD basınına ise arabada test yapılan istasyonların önündeki uzun kuyruklar yansıyor.

Şahin, "Öngörülerimi ön laboratuvar sonuçlarına değil, gerçek yaşam verilerine dayandıracağım. İlk virüse karşı elde ettiğimiz yüzde 95 koruma oranından uzak olduğumu açık. Fakat aşımızın üçüncü dozu hastalığın herhangi bir formuna karşı yüzde 70 ila 75 koruma sağlıyor görünüyor, ki bu bir aşı için genel olarak iyi bir sonuç. Ve daha ağır hastalık açısından bu oranın da ötesinde olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

'Sadece aşı yeterli değil'

Ancak Uğur Şahin sadece aşıların pandemiye son vermeyeceği konusunda da uyarıda bulundu. Şahin, "Üç doz aşı olan kişiler bile hastalığı bulaştırabilir ve özellikle risk gruplarının yanındalarsa, test yaptırmaları gerekecek. Omicron varyantı hâkim hale gelirken, önleyici tedbirler özellikle bu kış hayati önemde olacak" dedi.

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