CHP'de korona paniği: İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
Meclis Adalet Komisyonu'nda rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı. Tanal'a koronvirüs testi yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çay ocağından çıkan salgından etkilenen bazı HDP'li vekillerin de testi pozitif çıkmıştı.
Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Dünkü toplantı sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.
Özgür Özel de revire götürüldü
NTV'nin haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı yeni tip corona virüs testi yapılması için Meclis revirine götürdü. Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.