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Koronavirüs CHPde korona paniği İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal fenalaşıp hastaneye kaldırıldı
TÜRKİYE

CHP'de korona paniği: İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal fenalaşıp hastaneye kaldırıldı

Meclis Adalet Komisyonu'nda rahatsızlanan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hastaneye kaldırıldı. Tanal'a koronvirüs testi yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çay ocağından çıkan salgından etkilenen bazı HDP'li vekillerin de testi pozitif çıkmıştı.

Haber Merkezi Diğer
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal

Çoklu baro düzenlemesi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere bugün devam edilecek. Dünkü toplantı sırasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tanal, komisyon görüşmeleri esnasında milletvekili arkadaşlarına, terlediğini ve boğazının ağrıdığını söyledi.

Meclis'te koronavirüs kabusu: HDP'li milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Meclis'te koronavirüs kabusu: HDP'li milletvekilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Özgür Özel de revire götürüldü

  • NTV'nin haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekili Tanal'ı yeni tip corona virüs testi yapılması için Meclis revirine götürdü. Test yapılan Tanal, kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meclis'e koronavirüs timi geliyor
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100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası hariç tüm lokantaların kapatılmasıyla bütün personele kumanyaları Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılmaya başlanacak.
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Kış Bahçeleri’nde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası’nda bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları servis yapmayacak.
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Personel, yerleşke içinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere temizliğe hassasiyetle riayet edecek.
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Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak.
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Bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak.
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TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
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TBMM’de yeni korona virüs tedbirleri
Meclis'e koronavirüs timi geliyor
Koronavirüs salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan Koronavirüs (Covid-19) Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Bu çerçevede hazırlanan ve TBMM Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan genelge ile duyurusu yapıldı.

TBMM'de koronavirüs alarmı: Önce doktorda çıktı ardından basın odası ve CHP koridorlarına ulaştı
KORONAVİRÜS
TBMM'de koronavirüs alarmı: Önce doktorda çıktı ardından basın odası ve CHP koridorlarına ulaştı

Yaşanan olay üzerine Tanal'ın komisyonda oturduğu koltuk dezenfekte edildi.

HDP'nin korona yürüyüşü: Vekillerin testi pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
HDP'nin korona yürüyüşü: Vekillerin testi pozitif çıktı


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Van'da cansız bedeni bulunan 2 yaşındaki Melek Memiş toprağa verildi

Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Melek Memiş, gece saatlerinde toprağa verildi.
İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz
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İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz

İzmir Belediyesi, yine bir duyarsızlık örneği göstererek vatandaşları mağdur etti. Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı semtinde bulunan ve sakinleri daha önce tahliye edilen eğik binaların biri hariç yıkım işlemleri başlamadı. Kasım ayında evlerinden taşınan ve kirada oturan ev sahipleri, konuya bir an önce açıklık getirilmesi için çağrıda bulunarak, belediyenin duyarsız olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. Yıkılan binanın sakinlerinden olan Sedef Şengül, "Boş arsamızın üzerine bir manav ve otopark mafyası çökmeye kalktı. Burayı otopark yapmak için tuğlaları getirmişler. Gören birisi bize fotoğraf attı. Kimsenin haberi olmadan arkadaşlar inşaata başlamışlar. Zabıtayı aradık gittiler" dedi.
Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu
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Yaşlı adamın cenazesi, koku binayı sarınca bulundu: İçerisi sinek doluydu

Antalya’da zemin katta yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni, binayı saran koku sonucu bulundu. Olayı anlatan site müdürü Osman Çağlayan, “Apartman sakinlerinden kokuyla alakalı şikayet geldi. Elemanı gönderdim. ’Odunluklara bak. Belki fare ölmüştür. Kokusu geliyordur’ dedim. Eleman baktı geldi ve kokunun kapıcı dairesinden geldiğini söyledi. Ben de şüphelendim. Elemanla beraber mutfak penceresinden baktık, içerisi sinek doluydu. Elemanı içeriye gönderdim. Öldüğünü anladık." dedi.

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