Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Çinden DSÖye baskı iddiası
DÜNYA

Çin’den DSÖ’ye baskı iddiası

Batılı ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü üzerindeki Çin etkisine ilişkin iddiaları artıyor. Der Spiegel’in Alman istihbaratı BND’ye dayandırdığı haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 21 Ocak’ta DSÖ Genel Direktörü’nü arayıp “virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve salgın uyarısı yapmasını ertelemesi”ni istedi. Bu da önlemlerin gecikmesine yol açtı. DSÖ iddiayı reddetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin'in, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk ortaya çıktığı dönemde "insandan insana bulaşmadığını" söylemesi için baskı yaptığı öne sürüldü. Der Spiegel dergisinin Alman İstihbarat Teşkilatına (BND) yakın çevrelere dayandırdığı haberinde, Çin'in, DSÖ'yü Kovid-19'un patlak vermesinden sonra küresel salgın uyarısı yapmayı ertelemeye çağırdığı belirtildi. Haberde, ''21 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı telefon görüşmesinde, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan, virüsün kişiden kişiye bulaşması hakkında bilgi vermekten kaçınmasını ve bir salgın uyarısı yapmasını ertelemesini istedi'' ifadelerine yer verildi. DSÖ ise iddiaları yalanlandı.

ABD-Çin gerilimi büyüyor: Pekin'in hedefi doları çökertmek
EKONOMİ
ABD-Çin gerilimi büyüyor: Pekin'in hedefi doları çökertmek
Abone Ol Google News
En az 40 ölü

En az 40 ölü

İran donanmasının yanlışlıkla kendi gemisini vurduğu iddia edildi.
Yasak sona erdi

Yasak sona erdi

13 bin 716 kişiye idari işlem uygulandı.
MİT kurtardı

MİT kurtardı

​Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülmüştü.
İftar vakti<br>bombalı saldırı

İftar vakti
bombalı saldırı

​Terör örgütü El Bab'ta pazar yerine saldırdı.
Anneler Günü paylaşımı

Anneler Günü paylaşımı

'​Hürmetlerin en büyüğünü hak ediyorlar.'
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Bugün hayatını kaybeden sayısı 47, iyileşen sayısı 3 bin 211.

Meşru hedef olur

Meşru hedef olur

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması.

Köyde vaka <br>sayısı yükseliyor

Köyde vaka
sayısı yükseliyor

Taziyede yayılan virüs sonrası muhtar açığa alındı.

ABD'de ağır bilanço

ABD'de ağır bilanço

Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti.
Sağlık üssü olacağız

Sağlık üssü olacağız

Hastalar uçakla gelecek, salgın hastanelerinde tedavi olacak.
'12 Haziran' açıklaması

'12 Haziran' açıklaması

​TFF'den ligin iptali polemiklerine cevap geldi.
AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

​Salgına rağmen alışverişe koşmayı planlayanlara kötü haber.
Üç bankaya<br>açık mesaj

Üç bankaya
açık mesaj

​Manipülasyona geçit yok, yükümlülüklerinize uyun yasak kalksın.
65 yaş üstü Taksim'e akın etti

65 yaş üstü Taksim'e akın etti

​Normalde kalabalıktan geçilmeyen meydanın tadını çıkardılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.