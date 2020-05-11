Çin’den DSÖ’ye baskı iddiası

Almanya’da camiler yeniden ibadete açıldı

Almanya'da koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı. Tedbirler çerçevesinde yaklaşık 2 aydan beri toplu ibadete ara verilen camilerin çoğu, sabah namazından itibaren tekrar açıldı. Camiye girmeden önce isimleri ve iletişim bilgileri alındıktan sonra ellerini dezenfekte eden Müslümanlar, camide 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu ve maskeyle namazı eda etti. Namaz kılındıktan sonra caminin içi görevliler tarafından dezenfekte edildi.