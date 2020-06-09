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CNN: İngiltere'de 50 bin kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere'de 50 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.İngiltere ve Galler Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İskoçya Ulusal Kayıtları ve Kuzey İrlanda İstatistik ve Araştırma Ajansı'na göre Mayıs ayı sonlarında Covid-19 ölüm belgelerinde listelenen en az 50 bin 413 kişi öldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere'de 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
İngiltere'de 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İngiltere ve Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın ilgili ulusal istatistik ofislerine göre, ülkede 50 binden fazla kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre İngiltere ve Galler Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İskoçya Ulusal Kayıtları ve Kuzey İrlanda İstatistik ve Araştırma Ajansı'na göre Mayıs ayı sonlarında Covid-19 ölüm belgelerinde listelenen en az 50 bin 413 kişi öldü.

ONS yaptığı açıklamada 29 Mayıs itibariyle İngiltere ve Galler'de 45.748 virüsle öldüğünü söyledi.

31 Mayıs itibariyle İskoçya'da 3 bin 911 kişi daha ölürken 29 Mayıs itibariyle Kuzey İrlanda'da 754 kişi hayatını kaybetti.

Ölüm sırasında ABD'den sonra geliyor

Açıklanan yeni verilerle birlikte İngiltere dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en çok can kaybı yaşanan ikinci ülke oldu. ABD ise 113 bin ölümle birinci sırada yer alıyor.

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