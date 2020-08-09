Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu Ölenlerin sayısı 729 bin 622ye yükseldi
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüste son durum

Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 729 bin 622'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 729 bin 622’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 807 bin 953’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 725 bin 59’a ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 5 milyon 149 bin 723 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 165 bin 70’e ulaştığı bildirildi.

Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde koronavirüs vakası kaydedilmedi
KORONAVİRÜS
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde koronavirüs vakası kaydedilmedi

Güney Amerika'da bilanço artıyor

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’nci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 13 bin 369 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 100 bin 543’e ulaştığı bildirildi.

  • Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 471 bin 12 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 20 bin 844 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 10 bin 11 olurken, vaka sayısı 371 bin 23’e yükseldi.

Koronavirüse rağmen teknede eğlence yaptılar: İstanbul polisi denizde tekneleri tek tek denetledi
KORONAVİRÜS
Koronavirüse rağmen teknede eğlence yaptılar: İstanbul polisi denizde tekneleri tek tek denetledi

Avrupa'da vaka ve ölü sayıları

İtalya’da toplam vaka sayısı 250 bin 103 olarak belirtilirken, toplam ölü sayısı ise 35 bin 203 olarak açıklandı. Almanya’da şu ana kadar 216 bin 896 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 261 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplamda 9 bin 870 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 73 bin 401 kişinin enfekte olduğu açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 309 bin 763 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 566’ya yükseldiği açıklandı.

Avrupa'da maske zorunluluğu: Cezalar 6 bin avroya kadar çıkıyor
KORONAVİRÜS
Avrupa'da maske zorunluluğu: Cezalar 6 bin avroya kadar çıkıyor

İran'da ölü sayısı 18 bin 264'e çıktı

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 18 bin 264’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 324 bin 692’ye çıktığı açıklandı.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
OYNAT 00:00
İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


Abone Ol Google News
Yüzde 30lara düştü

Yüzde 30'lara düştü

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü.
TÜMOSAN yerli oranını artıracak

TÜMOSAN yerli oranını artıracak

Zırhlı araçlarda milli katkı yüzde 75 olacak.
Yolcular şoförü iki kez uyarmış

Yolcular şoförü
iki kez uyarmış

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada şok geçirten iddia.
'Pes' dedirten görüntü

'Pes' dedirten görüntü

Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar.
O proje çöktü

O proje çöktü

​Deyrizor'da aşiretler ayaklandı, PKK ile çatışıyor.
Kuvvetli <br>yağış uyarısı

Kuvvetli
yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

İstanbul'da feci otobüs kazası

İstanbul'da feci otobüs kazası

​İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü 26 yaralı var.

Hac dönüşü <br>ayrılık hüznü

Hac dönüşü
ayrılık hüznü

Eşi benzeri olmayan bir koleksiyon.
Sosyal medyada <br>tartışma ahlakı yok

Sosyal medyada
tartışma ahlakı yok

​Dijitalte neden tartışma kültürü oluşturamadık?
Ortak hafızamız <br>infilak etti

Ortak hafızamız
infilak etti

​Şarkıların, şiirlerin yazıldığı Beyrut...
Mersin Limanı teklifi

Mersin Limanı teklifi

​Türkiye olarak Lübnan'a açık çek verdik.
Eyüpsultan'da faciaya ramak kala

Eyüpsultan'da faciaya ramak kala

​Çok sayıda ekip olay yerine geldi.
Düşerken attı

Düşerken attı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golünü Messi kaydetti.
Fındığın <br>korkulu rüyası

Fındığın
korkulu rüyası

Bulaştığı ağaç iyileştirilemediği için kesiliyor.
Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe itirafı

​​Fedor Smolov, sarı-lacivertlilere transferi hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.