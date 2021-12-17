Koronavirüs dünya genelinde tırmanışta: İngiltere ve İtalya'da rekor vaka sayısı

İngiltere'de son 24 saatte 88 bin 376 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı"na ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 146 artarak 146 bin 937'e çıktı.

Son 24 saatte 88 bin 376 vaka tespit edildi ve bu rakam, 29 Aralık 2020'de bildirilen 81 bin 547 vaka sayısını da geride bırakarak, "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçti.

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Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 360 bin 987'ye ulaşırken, bunlardan 46 milyon 881 bin 291'ine ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 25 milyon 477 bin 345'e ulaştı. Öte yandan, İngiltere'de bugün bin 691 Omicron vakasının tespit edilmesiyle toplam Omicron vaka sayısı 11 bin 708'e ulaştı.

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Uzmanlar, varyant hızla yayıldıkça sayının çok daha yükseleceği konusunda uyarıda bulunuyor.

İngiliz hükümetinin Baş Sağlık Danışmanı Chris Whitty, Noel yaklaşırken insanların salgına karşı daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu ve günlük hastane başvurularında gelecek haftalarda rekor kırılabileceğine dikkati çekti.

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Fransa, İngiltere'den gelen yolculara "seyahat kısıtlaması" getirdi

Öte yandan, Fransa, Kovid-19 Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, İngiltere'den gelen yolculardan 18 Aralık'tan itibaren son 24 saatte yapılmış PCR veya antijen testi isteneceğini belirtti.

Bu yolcuların Fransa'ya gelişlerinde 7 gün izole olması gerektiğini ifade eden Attal, İngiltere'den Fransa'ya ancak zorunlu hallerde seyahat yapılabileceğini vurguladı.

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 802 bin 538'e çıktı

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 65 artışla 802 bin 538'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 139 bin 238 artışla 50 milyon 375 bin 840'a çıktı. Son 24 saatte 2 bin 65 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 802 bin 538'e ulaştı.

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California 5 milyon 182 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 406 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 517 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 796'ya ulaştı, Florida'da ise 62 bin 74 oldu.

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ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,8'ine en az bir doz, yüzde 65'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 27,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 239 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 202 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 56 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

İtalya'da Kovid-19 salgınında marttan beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 109 yeni vaka tespit edildi ve 123 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 718 bin 281 test yapıldı.

26 bin 109 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu ülkede, 26 bin 62 vakanın kaydedildiği 13 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 26 binin de üstüne çıktı. Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 108'e ulaştı.

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Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 317 bin 930’a, yoğun bakımdakilerin sayısı 917'ye yükseldi. İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123 artarak 135 bin 301'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 13 bin 704 artışla 4 milyon 854 bin 949'a ulaştı.