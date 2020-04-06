Koronavirüs PTTden yeni açıklama Ücretsiz maske başvuruları e-devlet üzerinden alınacak
TÜRKİYE

E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır: Ücretsiz maske başvuru formu

PTT’den yeni açıklama: Ücretsiz maske başvuruları e-devlet üzerinden alınacak

Koronavirüs nedeniyle 20-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak. Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü ücretsiz maskelerin siparişi e-devlet üzerinden alınacak. PTT, vatandaşların "ücretsiz maske nasıl alınır?" sorgulaması ile yoğun başvuru olunca yeni bir açıklama yaptı ve ücretsiz cerrahi maske başvurularını e-devlet üzerinden alacağını duyurdu. Peki, E-devlet’ten ücretsiz maske nasıl alınır, kimler ücretsiz maske alabilir, vatandaş kaç maske alabilecek, ücretsiz maskeler için kargo ücreti ödenecek mi? İşte, tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşlar sokaklarda zorunlu olarak maske takarak dolaşıyorlar.
Vatandaşlar sokaklarda zorunlu olarak maske takarak dolaşıyorlar.

PTT'de yapılan açıklamayla, ücretsiz maske siparişlerinin e-devlet üzerinden alınacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, "E-devlet Kapısı" üzerinden vatandaşlara dağıtılacak maskeler PTT Kargo tarafından ücretsiz olarak adrese teslim edilecek.

Ücretsiz maske nasıl alınır?

Maske temin başvurularını kendi sitesi üzerinden yapan PTT, https://maske.epttavm.com adresinden yeni bir açıklama yayınlayarak ücretsiz maske talep başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden alınacağını duyurdu. PTT'den yapılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız, yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla" denildi.

Vatandaşlar PTT'nin https://maske.epttavm.com/ adresine girince yapılan yeni açıklama ile karşılaşıyor.

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Ücretsiz maske kimler alabilir, yaş şartı var mı?

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes e-devlet ücretsiz maske siparişi verebilir.

Ücretsiz maske kaç tane alınabilir?

Belirtilen adrese, evdeki her bir kişi için, haftalık 5 adet ücretsiz maske alınabilir.

Her aileden kaç kişi maske alabilir?

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes e-devlet sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.

Ücretsiz maske alımında kargo ücretli mi?

Cerrahi maskeler e-devlet üzerinden sipariş verildikten sonra evlere PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

E-devlet ile maske almak için gerekli bilgiler nelerdir?

https://www.turkiye.gov.tr/ sitesinden duyurulacak formda yer alan T.C. kimlik no, ad-soyad, doğum tarihi alanları doldurularak ücretsiz maske siparişi verebilirsiniz.

Koronavirüse karşı maske kullanımının önemi

Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şenol, "Yeni tip koronavirüsten korunmak için hastalık belirti ve bulguları gösteren kişiyle 1 metreden daha yakın mesafede bulunmayanların maske takmasına gerek yok. Hasta bakımı yapan ya da hasta olan kişiler ile yakın temasta bulunmak durumda kalan kişilerin ise cerrahi maske diye isimlendirilen 'normal' maske takmaları yeterli." dedi.

Maskelere ilişkin ise Şenol, şu değerlendirmeyi yaptı: "Normal maske, partikül süzme kapasitesi sınırlı olan bir maskedir. Hasta ile 1 metreden yakın olmadığınızda hiç işinize yaramaz. En fazla 2 saat süre ile takılmalıdır. Normal maskeyi takarken ve atarken çok dikkatli olunmalı ve eller ile maskenin dış yüzeyini ellememeli.”

Maske nedir?

Maske virüs gibi biyolojik, kimyasal, fiziksel toz ve partikülerine karşı çalışanları koruyan, yüze takılan kişisel koruyucu bir donanımdır.

Cerrahi maskenin özellikleri nelerdir?

Cerrahi tıbbi maskeler TSE-EN 14236 standardına göre üretilerek CE belgesi almış maskelerdir, Ameliyathanelerde ve benzer özelliklere sahip diğer tıbbi ortamlardaki cerrahi işlemler sırasında enfeksiyon etkenlerinin personelden hastalara ve hastalardan personele bulaşmasını sınırlamak amacıyla tasarlanmış maskeler olup, cerrahi maskeler olarak 2 yada 3 katlı olarak kağıt veya kumaştan üretilmişlerdir. DSÖ ve CDC (Centers for Disease Control and Prevention /ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) toplum içinde dolaşmalarda TSE-EN 14236 standardına uygun 3 katlı Cerrahi tıbbi maskelerin yeterli olduğunu belirmektedir.

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