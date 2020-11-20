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TÜRKİYE

Evimizde kalalım: Kısıtlamalar başlıyor

Evimizde kalalım

Çarşı, restoran ve berberleri kapsayacak yasak ve kısıtlamalar bugün saat 20.00’de başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşlara çağrı yaptı: Tedbirlerin amacına gönüllü olarak destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca koronavirüsle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Bakan Koca koronavirüsle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Koca, grip aşılarının her ülke tarafından bir yıl öncesinden sipariş verildiğini söyledi. Bakan Koca, şunları kaydetti: “Grip aşısı üresel dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı, 2-3 kat artmadı, kapasite belli, yüzde 20 oranında arttı. Biz de 1,3 milyon gibi, daha önce yapılan bir oran olduğu için artırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2,3 milyona çıkardık, yani 1,1 milyon geçen yıl yapıldı, biz bu yıl 2,3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yapıldı”

Bakan Koca

Dünyada koronavirüs bilançosu: 56 milyon vaka 1 milyon 360 bin ölü
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Dünyada koronavirüs bilançosu: 56 milyon vaka 1 milyon 360 bin ölü

SAĞLIKÇILAR AŞILANACAK

  • Koca, aşının kimlere yapılması gerektiğine ilişkin Bilim Kurulu’nun çalışma yaptığı söyledi. Koca, “En riskliden başlayarak bu gruplar tanımlandı. Bu gruplar dışında, şimdi söylüyorum burada olmayan 80 yaş üstünü de koyduk. Aşımız da 2,3 milyon. Eğer bu noktada böyle devam edersek 75, 70, 65 gibi aşağı doğru indirmeyi hızla planlıyoruz. 1-2 gün içerisinde de sağlık çalışanlarımıza da başlıyoruz.” dedi.

Kitlesel bulaşma dönemi
KORONAVİRÜS
Kitlesel bulaşma dönemi

5 HAFTADIR İNFLUENZA YOK

  • Her yıl normalde 42. haftadan başlayarak influenza sürveyansı yaptıklarını aktaran Koca, “Yani, oluyor mu, var mı, başladı mı diye her yıl. Dünya yapar, biz de benzer şekilde. Şu an 47. haftadayız, yani 5 haftadır influenza yok. Şu an influenza yok diyorum. Her yıl bu dönemde çocuk poliklinikleri üst solunum yolu enfeksiyonundan geçmez biliyorsunuz. Şu an üst solunum yolu enfeksiyonu olan çocuk polikliniklerine gidin, çocuk poliklinikleri çok sakindir. En yoğun olan erişkin, dahili poliklinikler daha fazladır. Çünkü, Kovid daha fazla. Bu dönemin mevsimsel gribi artık Kovid.

Koronavirüs yasakları sonrası vatandaşa stok uyarısı!
EKONOMİ
Koronavirüs yasakları sonrası vatandaşa stok uyarısı!

Hareketliliği azaltalım, evimizde kalalım

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu tedbirlerin amacının hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmak olduğunu belirterek, “Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgına karşı zorunlu tedbirler tekrar hayatımızda. Zorunlu tedbirlerin amacı hareketliliği, dolayısıyla hastalığın yayılmasını ve hastanelerin yükünü azaltmaktır. Tedbirlerin amacına gönüllü olarak da destek verelim. Hareketliliği azaltalım. Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım” ifadelerini kullandı.

Şehirler arası seyahat yasağı
KORONAVİRÜS
Şehirler arası seyahat yasağı

Sağlıkçıların şehit sayılması memnun eder

  • Koca, sağlık personeli alımlarına ilişkin de “Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor. Bununla ilgili 7 bin hemşire, 1700 ebe, 2 bin 864 sağlık teknisyeni gibi devam ediyor.” bilgisini verdi. Koca, Türkiye’nin birlik ve birliğinin korunmasında halkın sağlık seviyesinin yükseltilmesinde kararlı olduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Bir salgın hastalıktan kurtulma savaşı. Ulusal bir seferberlik haliyle her vatandaşımız üzerine düşeni yapmaktadır. Bu sefer cephede olan ordumuz askeriye değil tıbbiye ordusu, sağlık ordumuz. Hiç tanımadığı kişileri sağlığına kavuşturmak adına yapmak, kendi hayatını riske atmak aynen bir cephede savaş ile eş değerdir. Bu ordumuzun hakkını ödeyemeyiz. Elimizdeki imkanlarla maddi olarak destek vermeye gayret ediyoruz. Bunun karşılığı maddi olamaz. Meslektaşlarımın görevi başında Kovid-19’a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından Bakan olarak memnuniyet duyarım. Yüce milletimizin bu yolda atacağı adımı saygıyla karşılarım.”

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