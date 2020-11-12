Hatay'da 1 mahalle karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Bu çerçevede, Denizgören Mahallesi'nin bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Bu çerçevede, Denizgören Mahallesi'nin bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
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