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Koronavirüs Hatayda 1 mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Hatay'da 1 mahalle karantinaya alındı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu çerçevede, Denizgören Mahallesi'nin bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

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