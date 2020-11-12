Hatay'da 1 mahalle karantinaya alındı

Gündem

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararın bozulması için istinafa gidildi. İtiraz dilekçesinde, "Cezanın asgari hadden 12 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi gerekirken, asgari haddin üzerinde, 15 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi suretiyle cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesinde hukuka aykırı davranıldığı kanaatine ulaşılmakla, hükmün istinaf incelemesi sonucu bozulmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadelerine yer verildi.