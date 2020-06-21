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Koronavirüs Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
TÜRKİYE

Her huzurevinde bir doktor görev yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, huzurevlerindeki sağlık çalışanlarının sayısının artırılacağını belirterek, "Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız, ilanına çıkacak." dedi.

Haber Merkezi AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamada, Kovid-19 riskine karşı başta huzurevleri ile engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri olmak üzere resmi ve özel tüm kuruluşlarda alınan önlemler ve gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Türkiye genelinde Bakanlığa bağlı kadın konukevleri, çocuk evleri siteleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinin bulunduğuna işaret eden Selçuk, bu kuruluşlardan toplamda 100 bine yakın kişinin hizmet aldığını belirtti.

  • Selçuk, kuruluşlardaki vatandaşların sağlığını korumakla görevli olduklarını vurgulayarak, özellikle yaşlıların salgına karşı en kırılgan grup olduğuna dikkati çekti.

Huzurevlerinde kalanların yarısından fazlasının 80 yaşın üstünde olduğunu, çoğunda kronik rahatsızlıkların bulunduğunu anlatan Selçuk, onları çok iyi korumaları gerektiğinin altını çizdi.

VEFATLARIN YÜZDE 50'İ HUZUREVLERİNDE YAŞANDI

Kuruluşlarda ilk önlemleri, Türkiye'de henüz vaka çıkmamışken almaya başladıklarını aktaran Selçuk, vaka görüldüğü andan itibaren de kuruluşlara ziyaret kısıtlamasının getirildiğini anımsattı.

Bakan Selçuk, Türkiye'de bir ilk olarak 81 ilde sosyal izolasyon kuruluşlarının oluşturulduğuna dikkati çekerek, tüm kuruluşlarda da sosyal izolasyon katının bulunduğunu ifade etti.

ŞÜPHELİ VAKALARA 14 GÜN BOYUNCA KARANTİNA UYGULANDI

Vaka veya şüpheli durum sebebiyle hastanede tedavi altına alınan kişilerin, kuruluşa tekrar kabul edilmeden önce, 14 gün sosyal izolasyon kuruluşlarında karantinaya alındığını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Maalesef vakalarımız oldu fakat dünyayla kıyasladığımızda; tüm dünyada maalesef vefatların yüzde 50'si huzurevlerinde gerçekleşti. Çok acı vakalar, acı örnekler izledik.
  • Türkiye'de aldığımız sıkı önlemler sayesinde, huzurevlerinde Kovid-19'dan vefatların, Türkiye'deki tüm vefatlar içindeki oranına baktığımızda yüzde 4 oldu. Dünya Sağlık Örgütü de bu pozitif ayrışmanın altını çizdi. Çok sıkı önlemler aldığımız, yaşlılarımızı koruduğumuz için. Yaşlılarımız bizim için bir emanet ve biz her daim onların duasına talibiz. Cumhurbaşkanımız da hep ifade ediyor, bu, imkandan ziyade bir vicdan meselesi."

Bayramda huzurevlerindeki yaşlı vatandaşların ellerini öpemediğini ama online olarak onlarla bir araya geldiğini anımsatan Selçuk, kuruluşlardaki personelin de sabit vardiya sistemiyle çok fedakarca çalıştığını dile getirdi.

14 gün boyunca ailelerinden uzakta huzurevinde kalan personelin, vardiya çıkışlarında Kovid-19 testine tabi tutulduğunu belirten Selçuk, bu önlemler sayesinde vaka sayısının daha düşük seviyelerde tutulabildiğini vurguladı.

HUZUREVİNDE SAĞLIK PERSONEL SAYISI ARTACAK

Bakan Selçuk, huzurevlerindeki sağlık ekiplerine ilişkin soru üzerine, kuruluşlarda görev yapan hemşire ve doktorların olduğunu ifade etti.

Huzurevlerindeki sağlık personeli sayısının artırılmasına ilişkin karar alındığını anımsatan Selçuk, Sağlık Bakanlığının, il sağlık müdürlüklerinin teşhis ve tedavi süreçleri konusunda büyük destek sağladığını söyledi.

Selçuk, "Kuruluşlarda sağlıkçıların sayısını da gitgide artıracağız. Her huzurevine bir doktor istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunun talimatını verdi. İnşallah yıl bitmeden bu amacımıza ulaşacağız. Sağlık Bakanlığımız ilanına çıkacak." diye konuştu.

Kuruluşlardaki önlemlerin devam ettiğini aktaran Selçuk, "Normalleşme adımları konusunda biraz daha temkinli devam ediyoruz. Etap etap normalleşmeye başladık. Ziyaretçi kısıtlarını biraz daha esnetmeye, bahçeye çıkışlara izin vermeye başladık. Onları koruyarak yavaş yavaş devam ediyoruz." dedi.

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