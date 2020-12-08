İlk toplu aşılama bugün İngiltere'de başladı: İlk aşı yapıldı

İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başladı. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamayı da yaptı. Belçika'dan İngiltere götürülen aşıların dağıtımına başlandı. İlk parti aşı, haftasonu Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı. Margaret Keenan adındaki 90 yaşındaki bir kadın dünya tarihine geçti. Keenan, onaylanmış aşıyı yaptıran ilk insan oldu.

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"İnanılır gibi değil"

Ülkede ilk olarak 80 yaşındakin üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. Bir çalışan, "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Eksi 70 santigrat derecede saklanan aşıların çözülmesi birkaç saat sürüyor. Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor. Aşı, ülke çapında 50 hastanede uygulanacak. Önce 80 yaşın üzerindekiler ve bakımevi çalışanları aşılanacak. Aşılar çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor.

OYNAT 04:06 Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.

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5 paket içeren kutularla taşınıyor

Randevularda gerekli sayıya ulaşılamazsa çözülen aşılar sağlık çalışanlarına uygulanacak. İngiltere'nin sipariş verdiği 40 milyon dozun 800 bini İngiltere'ye gönderildi. Bu dozlar, aşılama başladığında hastanelere dağıtılmış olacak. Aşılar 975 dozluk, beş paket içeren kutularla taşınıyor. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecindeki İngiltere bir yandan da Brüksel ile ticaret anlaşması için müzakere yürütüyor. Geçiş süreci anlaşmalarının süresi yılsonunda dolacak. Önümüzdeki günlerde yeni bir anlaşmaya varılamazsa AB ile İngiltere arasında taşımacılık ciddi sekteye uğrayacak.

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Belçika'da üretilen aşıların İngiltere'ye ulaşması da sıkıntıya girecek. İngiltere hükümetinden konuya ilişkin B planı olduğuna dair açıklama geldi. Aşıların ticari olmayan yani askeri uçaklarla taşınacağı ifade edildi.