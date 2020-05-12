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Koronavirüs İzmirde bir doktor daha koronavirüs kurbanı
TÜRKİYE

İzmir’de bir doktor daha koronavirüs kurbanı

İzmir’de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Şehirde daha önce 3 doktor koronavirüsten vefat etmişti.

Haber Merkezi İHA
İzmir’de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
İzmir’de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


İzmir Tabip Odası üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu’nun korona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu’ndan acı haber geldi.

  • İzmir Tabip Odası, 64 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu’nun ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.

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KORONAVİRÜS
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Daha önce 3 doktor yaşamını yitirmişti

İzmir’de daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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