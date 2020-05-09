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Koronavirüs Karamanda bir bina karantinaya alındı
TÜRKİYE

Karaman'da bir bina karantinaya alındı

Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Haber Merkezi AA
Bina karantinaya alındı.
Bina karantinaya alındı.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 928. Sokak'taki 2 numaralı bina karantinaya alındı.

Bu kararın, binadaki sakinlerinin bazılarında Kovid-19 vakalarının görülmesi ve binadaki temaslı sayısının fazla olması nedeniyle alındığı ifade edilen açıklamada, karantinanın, ikinci bir karara kadar devam edileceği bildirildi.

Binaya giriş çıkışların yasaklandığı belirtilen açıklamada, karara uymayanlara idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

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