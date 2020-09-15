Kars'ta karantinada olan baba-kız hastaneden kaçtı
Koronavirüs salgınının etkileri devam ederken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Özellikle son haftalarda karantinada olması gereken vatandaşların halkın içine karışması nedeniyle vaka sayılarında endişelerndiren artışlar yaşanıyor. Son olarak Kars'ta 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan genç kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Yetkililerin haber vermesi üzerine kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.
Kısa sürede yakalandılar
Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.
Haklarında yasal işlem yapıldı
Polis E.M. ve M.M.’yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu’na götürüldü. Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.