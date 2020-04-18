Koronavirüs Korona ABDde sağlıkçıları da vuruyor Vaka ve ölümlerin yüzde 4ünü oluşturuyorlar
DÜNYA

Korona ABD'de sağlıkçıları da vuruyor: Vaka ve ölümlerin yüzde 4'ünü oluşturuyorlar

Kovid-19 salgınının yeni merkezi konumunda bulunan ABD’de Suriyeli doktor Abdulhafız Şeref, ülkedeki vaka ve ölüm oranının yüzde 4’ünü sağlık çalışanlarının oluşturduğunu belirtti. Yeni Şafak’a konuşan Şeref, sağlık sisteminin salgın karşısında zorlandığını, tedavi masraflarının yüksek meblağlar tuttuğunu belirtti. Suriyeli doktor, Çin’in yanlış yönlendirmesinin vaka sayısının artmasında etkili olduğunu da iddia etti.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin Michigan Eyaleti’ndeki Henry Ford Hastanesi’nde çalışan Suriyeli doktor Abdulhafız Şeref, çalıştığı hastanedeki tüm birimlerin Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını birimlerine dönüştürüldüğünü söyledi. Şeref, salgın karşısında yaşadıklarına ilişkin, “ Ben dahiliye alanında çalışıyorum ama şimdi sadece koronavirüsün bulaştığı hastaları tedavi ediyorum. Krizin başlangıcından bugüne kadar binlerce vaka geldi ve birçoğunun hastanede yatması gerekiyordu. Çalıştığım hastanede doktorlar, hemşireler ve işçiler de dahil olmak üzere yaklaşık 734 personelde koronavirüs tespit edildi. Burada çok vaka olduğu için iki birim hariç hepsi yalnızca koronavirüs tedavisine ayrılmış durumda. Sağlık personelinden birçok kişiye virüsün bulaşması da işleri zorlaştırıyor” değerlendirmesini yaptı.

Abdulhafız Şeref

SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANIYOR

“ABD’deki ölüm ve vaka oranın yaklaşık yüzde 4’ünü sağlık personeli oluşturuyor” bilgisini paylaşan Şeref, “Bu sebeple ABD hükümeti, tıbbi personel arasında enfeksiyonun yayılmasına karşı koymak için, personelin bağışıklık sistemini test eden bir cihaz üzerinde çalışıyor. Böylece kimin enfeksiyona duyarlı olduğu bilenebilecek” dedi. Çalıştığı hastanedeki durumun şimdilik çok kötü olmadığını belirten Şeref, “Hastanenin kapasitesi hala daha fazla hastayı barındırabiliyor ama New York’ta 2500 yatak kapasiteli özel bir hastane inşa edildi ve 1000 yatak kapasitesine sahip bir gemi limana yanaştı ancak yine de yetmiyor“ sözleriyle ülkedeki sağlık sisteminin zorlandığını ortaya koydu.

BİR HAP 10 BİN DOLAR

  • Michigan Eyaleti’nin ABD’de vaka sayısı bakımında dördüncü sırada olduğunu dile getiren Suriyeli doktor, tedavi ücretleri konusunda şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Amerika’da tedavi ücretsiz değil. Ancak sağlık sigortası olsun ya da olmasın ve koronavirüs ile ilgili olarak gelen bütün hastalara bakım yapılıyor. Hükümet, bu hastalığın tüm masraflarını ödeyeceği yönünde bir karar çıkardı.”Bir de sadece bir hapın fiyatının 10 bin dolar olduğu tocilizumab adı verilen bir ilaç var ve yoğun bakımdaki hastaları tedavi etmek için kullanılan çok pahalı bir tedavi yöntemi.”

TEDAVİLERDE GELİŞME VAR

Ülkede koronavirüs tedavisinde gelinen son noktayıda değerlendiren Şeref, “Hastanelerde, Çin’den gelenleri kullanmadığı için Amerika’daki şirketler tarafından üretilen testlerle analiz yapılıyor. Şu anda koronavirüs tedavisinde iki tür ilaç kullanılıyor. Hydroxychloroquine ve azithromycin. Bu iki ilacın kullanılmasından önce iyileşme yüzde 50 iken, kullanımlarından sonra yüzde 80’e kadar yükseldi. Hastaların vücudundaki virüs sayısının azaldığı tespit edildi. Avrupa’da aynı çalışma yapıldı ve ortak sonuçlar çıktı.” dedi. Suriyeli doktor, “Hastalara bu kan pıhtılarının akciğerlerde oluşmasını önleyen kan incelticileri veriyoruz. Böylece akciğerlere ulaşan oksijen seviyesinde önemli bir iyileşme bulduk.”dedi.

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ÇİN YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Virüsün Amerika’da bu kadar yayılmasının çeşitli nedenleri olduğunu belirten Şeref, sözlerini şöyle sürdürdü: “En fazla New York ve New Jersey etkilendi. Çünkü bu eyaletlere Avrupa ve Çin’den çok sayıda turist geldi. Onlar da virüsü bu bölgelere taşıdılar. İkinci şey ise ABD hükümeti virüsü tespit etmek için 3,5 milyondan fazla test yaptı. Bu da sayıları yükseltti. Üçüncü ve en önemli sebep ise Çin’in testlerinin güvenilir olmaması. Çin’in Avrupa’ya gönderdiği testler hatalıydı. Bu sebeple koronavirüs olan insanlar da bile sonuçlar negatif çıktı. Bu da vaka sayısını etkiledi. Ayrıca Çin başlangıçta hastalığın insandan insana bulaşmadığına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü’ne verdiği yanlış bilgiler, tüm dünya için büyük bir sorun oldu ve virüs diğer ülkelere hızla yayıldı.”

TÜRKİYE ÖRNEK OLDU

Türkiye’deki gelişmeleri de takip ettiğini dile getiren Suriyeli doktor, bu konuda şunları söyledi: “Türkiye’de yaşayan ve koronavirüs bulaşmış bir arkadaşım var. Ona Türkiye’deki tedavi yönetimini ve aldığı ilaçları sordum. Türk hastanelerinde tedavinin ne kadar başarılı yürütüldüğünü ve sağlık sisteminin çok güçlü olduğunu öğrendim. Hastalar ile yakından ilgileniyorlar ve tedaviler ücretsiz. Üstelik ücretsiz maske dağıtıyorlar. Bu gerçekten de çok harika.”

18.6 milyon dolara geçici hastane

  • ABD’de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 33’e, toplam vaka sayısı ise 693 bin 224’e yükseldi. “DMV” bölgesi olarak da bilinen başkent Washington, Maryland ve Virginia eyaletlerindeki pozitif vaka sayısı son bir haftada 2 kat artarak 20 bine ulaştı. Sağlık çalışanlarına yeterince koruyucu ekipman desteği verilmediği bilinen ABD’de Savunma Bakanlığı (Pentagon), başkent Washington’daki kongre merkezini hastaneye çevirmek için bir şirketle 18 milyon 600 bin dolarlık sözleşme imzaladı. Salgın kapsamında Walter E Washington Kongre Merkezi geçici hastaneye çevrilecek.

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