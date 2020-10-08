Korona aşısı denemeleri Ankara'da

Çin’den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerine Ankara Şehir Hastanesinde de başlandı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel gönüllüler arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kovid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitelerinde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi de eklendi.

OYNAT 00:35 Yolcu kapasitesini aşan otobüsten inmek istemeyen yolcu şoförle tartıştı Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam otobüs şoförüyle tartıştı. Yaşlı adamın otobüsten inmek istememesiyse otobüste yolculuk yapanları ve şoförü isyan ettirdi. BiP'te paylaş

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PANDEMİYİ AŞIYLA KIRACAĞIZ

Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Surel, hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını ifade etti. Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, şunları kaydetti: “Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık.”

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 7 Ekim koronavirüs sonuçları açıklandı

2021’DE HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de Kovid-19’a karşı üretilmiş inaktif Sars-Cov2 aşısının hastanedeki ilk uygulamasının gerçekleştirildiğine işaret ederek, yakın gelecekte yerli aşının da uygulama imkanı olacağını umduklarını aktardı. Güner, aşının Çin’de 100 bin, Brezilya’da 7 bin, Endonezya’da ise 1500 doz yapıldığı bilgisini verdi.

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Aşı deneme uygulamaları Türkiye’de 25 merkezde yapılıyor. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının Türkiye’de 13 bin kişiye uygulanması planlanıyor. 2. faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3. fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.