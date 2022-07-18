Korona vakaları artıyor: Tedbir al aşını yaptır!

Yeni varyantların etkisiyle tekrar artışa geçen Kovid-19’da ‘sonbahar’ kritik dönem. Yaz mevsiminin yarısı geride kalırken eylül ile birlikte diğer solunum yolu enfeksiyonlarının ortaya çıkacağını hatırlatan uzmanlar, ‘nasıl olsa yaz dönemi’ denilmeden bireysel tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor. Hatırlatma dozunun yapılması çağrısı yinelenirken, kalabalık ve kapalı alanlara ilişkin hijyen, maske ve mesafe gibi salgın dönemi tedbirlerine bireysel olarak daha dikkat edilmesi öneriliyor. Bu çerçevede sonbaharın önemli olduğu belirten uzmanlar şu noktalara dikkat çekiyor:

AÇIKTAN KAPALIYA AKIŞ

- Sonbaharla birlikte havalar serinleyeceği için insan hareketliliği kapalı alanlara kayacak. Tatil veya yıllık izinler biteceği için iş yeri, okul, AVM gibi kamusal alanlarda ve toplu taşımada temas yoğunlaşacak.

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- Söz konusu temas trafiğine havaların soğuması eklenince diğer solunum yolu enfeksiyonları ortaya çıkacak.

- 65 yaş ve kronik hastalığı bulunan bireyler bağışıklık açısından zayıf. O nedenle hatırlatma dozu için yeni varyant aşısını beklemek doğru bir yaklaşım değil. Vücuttaki antikorları pekiştirmek, yüksek tutmak ve hastalığa yakalanma riskini minimum seviyeye indirmek için hatırlatma dozu gerekli.

Dalgalanma erken geldi

Prof. Dr. Sıla Akhan, “Yazın böyle bir artış yaşamamız sonbaharda yaşanacak artışın işareti” derken, Prof. Dr. Alper Şener, “Vakalardaki artışa rağmen hastanelere yatış yok. Bu da hali hazırda devam eden aşı uygulamasının bir koruma yelpazesi oluşturduğunu gösteriyor. Eylül ayında göreceğimiz dalgalanmayı daha erken yaşıyoruz gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

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