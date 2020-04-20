Koronavirüs Koronavirüs Ramazan alışverişini de etkiledi
TÜRKİYE

Koronavirüs Ramazan alışverişini de etkiledi

Ramazan alışverişlerinin vazgeçilmez adreslerinden Eminönü’nde tezgahlar bu sene boş kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların gelemediği çarşı havadan görüntülendi. Telefon açan müşterilere servis yaptıklarını ifade eden esnaf Hafız Muhammet, “Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Uzak yerlere kargoyla gönderiyoruz. İnşallah bu hastalık bittiği zaman müşterilerimize kavuşacağız” dedi.

Haber Merkezi İHA
‘Evde kal’ çağrılarına uyan İstanbullular Ramazan alışverişi için Eminönü’ne tercih edemedi.
‘Evde kal’ çağrılarına uyan İstanbullular Ramazan alışverişi için Eminönü’ne tercih edemedi.

Ramazan öncesinde tıklım tıklım olan Eminönü’ndeki tezgahlar, bu kez boş kaldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mısır Çarşısı geçici süreliğine kapandı.

Çarşı çevresindeki esnaf da salgın nedeniyle rağbet görmedi. ‘Evde kal’ çağrılarına uyan İstanbullular Ramazan alışverişi için Eminönü’ne tercih edemedi. Maske ve eldiven takan bazı vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak alışverişini tamamladı.

‘Evde kal’ çağrılarına uyan İstanbullular Ramazan alışverişi için Eminönü’ne tercih edemedi.

“Normalde bugün iğne atsan yere düşmez olurdu”

Ramazan alışverişi için Eminönü’ne gelen Cenab Sever, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Geçen sene ile kıyaslarsak eğer bu sene ramazan alışverişi yok gibi bir şey. Devamlı alışveriş yaptığımız esnaflardan alışveriş yapmaya gayret ediyoruz ama çarşının hali malum. Normalde bugün iğne atsan yere düşmez olurdu. İftariyelik alıyorum. Hurma, helva alacağım. Ağızlarda tat kalmadı, çarşıda nasıl kalsın.”

‘Evde kal’ çağrılarına uyan İstanbullular Ramazan alışverişi için Eminönü’ne tercih edemedi.

“Kargoyla gönderiyoruz”

Telefon açan müşterilere servis yaptıklarını ifade eden esnaf Hafız Muhammet, ise şöyle konuştu:

“Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Uzak yerlere kargoyla gönderiyoruz. İnşallah bu hastalık bittiği zaman müşterilerimize kavuşacağız.”

“15 liradan 50 liraya kadar hurma var”

Hurma fiyatlarıyla ilgili bilgi veren esnaf Ahmet Akbulut, “Geçen seneyle dağlar kadar fark var. Geçen sene hastalık yoktu. Tamamen durdu. Tek tük talep oluyor. En yükseğimiz 50 TL, 40 liraya var, 15 liraya var” dedi.

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