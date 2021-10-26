Koronavirüs Koronayı 335 günde yenebildi
DÜNYA

Koronayı 335 günde yenebildi

ABD’de yaşayan ve kanserden kurtulan 47 yaşındaki bir kadının Kovid-19’u yenmesi, tam 335 gün sürdü. Koronavirüsün bağışıklık sistemi zayıfladığı için hastanın vücudunda bu kadar uzun süre kalabildiği düşünülüyor. Kadının taburcu edildiği dönemde dahi evde oksijen desteği almak zorunda kaldığı belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Koronayı 335 günde yenebildi
Kanseri yenen bir hasta 335 gün koronavirüsle mücadele etti.

Koronavirüs dünya genelinde milyonlarca cana mal olurken bir hastanın virüsü yenmesi tam 335 gün sürdü. Söz konusu vaka koronavirüsü mercek altına alan bilim insanlarına bulunması çok güç bir şans sundu.

Kanseri yenen bir hastanın 335 gün boyunca koronavirüs ile mücadele ederek şimdiye kadar bildirilen en uzun COVID-19 vakası olduğu açıklandı. Live Science’ta yer alan habere göre, yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüsü yenmeye çalışan adı açıklanmayan 47 yaşındaki kadının virüsü 2020 baharında kaptığı ve o günden beri tedavi gördü. Talihsiz kadın ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin hastanesine kaldırıldı, taburcu edildiği dönemde dahi evde oksijen desteği almak zorunda kaldı.

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VİRÜSÜ 1 YIL TAŞIDI

COVID-19 enfeksiyonunun ilk döneminde toplanan örnekleri inceleyen uzmanlar virüs suşunun değişmediğini belirledi. Başka bir deyişle hasta neredeyse bir yıl boyunca aynı virüsü barındırmaya devam etti. Hastanın daha önce gördüğü lenfoma tedavisi nedeniyle bağışıklık sistemi zayıfladığı ve koronavirüsün hastanın vücudunda bu kadar uzun süre kalabilmesinin nedeninin bu olduğu düşünülüyor.

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