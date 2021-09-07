Koronavirüs PCRı olmayan yolda kaldı
TÜRKİYE

PCR’ı olmayan yolda kaldı

Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen aşısız yolculara PCR testi uygulaması dün başladı. Firmalar PCR testi yaptırmayan yolculara bilet satmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ PCR’ı olmayan yolda kaldı ​
Gelen yolcular yetkililer tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirilirken, hareket eden otobüslerde de yolcu sayısının az olduğu gözlendi.

Türkiye’de salgınla mücadele kapsamında yeni bir dönem başladı. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen aşısız yolculara PCR testi zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda ilk uygulama dün gerçekleşti.

TEST YAPTIRMAYANA BİLET KESMEDİLER

  • 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na bilet almaya gelen aşısız veya PCR testi yaptırmayan yolculara firma yetkilileri tarafından bilet satılmadı. Gelen yolcular yetkililer tarafından test olmaları için hastanelere yönlendirilirken, hareket eden otobüslerde de yolcu sayısının az olduğu gözlendi. Yolculardan Erdem Aydoğan, Moldavya’ya gideceğini dile getirerek, genelgenin çok yerinde olduğunu belirtti. Vedat Taş da Babaeski’ye gideceğini fakat aşısı olmadığı için biletini alamadığını belirterek, “Sağlık Ocağına gidip randevu almak istedik ama günü var. Bileti veremiyorlar. Devlet mobil aşı sistemini getirirse otogarlarda aşı oluruz.” dedi.

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HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

PCR uygulaması yurt içi uçuşlarında da istendi. Dün sabah saatlerinden itibaren THY başta olmak üzere diğer uçuş firmaları görevlilerince uçuş biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı’na giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı. Test yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı’ndaki PCR test merkezine yönlendirildi.

BALAYI ÇİFTİ KONTROLE TAKILDI

  • Eşi ile balayına gitmek için havalimanına gelen Güven Halisdemir, “Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Nevşehir’e balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim” ifadelerini kullandı.

Hastanenin yolunu tuttular

PCR testi zorunluluğu nedeniyle aşı olmayanlar hastane yolunu tuttu. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne gelen Hayrullah Küskü “Uçak seyahatim var. Ondan dolayı test yaptırmaya geldim.” dedi. Seçkin Babacan da iş yerinin istediği PCR zorunluluğu nedeniyle aşı yaptıracağını aktardı.

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