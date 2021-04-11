Prof. Dr. Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Ayasofya Camii baş imamı Boynukalın: Bu çok büyük bir gurur

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandığını açıkladı. Ayasofya Camiine imam olarak atanmasının ardından ilk duygularını paylaşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Bu çok büyük bir gurur, şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız beni aradığı zaman tereddüt etmeden kabul ettim böylesine şerefli bir vazifeyi. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün' dedi.