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Koronavirüs Prof Dr Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı
DÜNYA

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirse yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Boynukalın, "Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı
Prof. Dr. Mehmet Boynukalın

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı. Hastalığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Boynukalın, tedavisinin evde devam ettiğini söyleyerek “Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal.” ifadelerini kullandı.

Üniversitedeki görevine geri dönmüştü

Ayasofya Cami’de görevi sırasında Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Boynukalın, görevinden istifa ederek Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döneceğini duyurmuştu. Boynukalın ayrılma nedenini açıkladığı mesajında, 103 emekli amiralin gece yarısı yayınladıkları bildiriye atıfta bulunarak, "Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım." yorumlarına meydan vermemek için bu kararı aldığını yazmıştı.

Ayasofya İmamı Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
ÖZGÜN
Ayasofya İmamı Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü

Ayasofya Camii baş imamı Boynukalın: Bu çok büyük bir gurur
OYNAT 01:19
Ayasofya Camii baş imamı Boynukalın: Bu çok büyük bir gurur
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandığını açıkladı. Ayasofya Camiine imam olarak atanmasının ardından ilk duygularını paylaşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 'Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Bu çok büyük bir gurur, şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız beni aradığı zaman tereddüt etmeden kabul ettim böylesine şerefli bir vazifeyi. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün' dedi.

Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
GÜNDEM
Ayasofya Camii İmamı Mehmet Boynukalın üniversitedeki görevine geri döndü
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