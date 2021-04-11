Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı. Hastalığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Boynukalın, tedavisinin evde devam ettiğini söyleyerek “Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal.” ifadelerini kullandı.
Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal
Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal— Mehmet Boynukalın (@M_Boynukalin) April 11, 2021
Üniversitedeki görevine geri dönmüştü
Ayasofya Cami’de görevi sırasında Twitter üzerinde yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Boynukalın, görevinden istifa ederek Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döneceğini duyurmuştu. Boynukalın ayrılma nedenini açıkladığı mesajında, 103 emekli amiralin gece yarısı yayınladıkları bildiriye atıfta bulunarak, "Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım." yorumlarına meydan vermemek için bu kararı aldığını yazmıştı.