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Koronavirüs Rusya da kabusu yaşıyor 24 saatte 10 bin vaka
DÜNYA

Rusya da kabusu yaşıyor: 24 saatte 10 bin vaka!

24 saatte 10 bin 633 kişinin daha testinin pozitif çıkmasıyla vaka sayısı 134 bin 687’ye yükseldi. Ölü sayısı 1280 oldu. Ülkede Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, yardımcısı Dmitriy Volkov ve bazı milletvekillerine de virüs bulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’da sert önlemlere rağmen koronavirüsün artış hızı önlenemiyor.
Rusya’da sert önlemlere rağmen koronavirüsün artış hızı önlenemiyor.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı hızla yükselirken ülke adeta bir kabusu yaşıyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 134 bin 687'ye çıktı. Ülkede 1626 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi.

Vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 8,6 olurken, yeni vakaların yüzde 50,3'ü hastalık belirtisi taşımıyor. Ülkede Başbakan Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, yardımcısı Dmitriy Volkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bazı milletvekilleri Kovid-19’a yakalanmıştı. Salgının etkisini en çok hissettirdiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 948 artarak 68 bin 606'ya yükseldi. Moskova'daki vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 9,5 oldu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 78 artarak 1177'ye ulaştığı, bir hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı. Ordudaki 322 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda 1404 kişide virüs görüldüğü belirtilen açıklamada, 160'tan fazla hastanın iyileştiği kaydedildi. Ülkede alınan sert tebirlre rağmen vaka artış hızının önüne geçilemiyor.

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